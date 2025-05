Komende dagen zonnig voorjaarsweer, volgende week kans op buien

Het zonnige en warme voorjaarsweer van de afgelopen week houdt ook de komende dagen nog aan. Met temperaturen van gemiddeld 20 graden kunnen we ons opmaken voor een aangenaam weekend. Het is aan te raden om er extra van te genieten, want ondanks het fraaie voorjaarsweer is er al enig vooruitzicht op een paar buien. Zaterdag begint de dag zonnig, maar is het nog wel wat fris. Gelukkig gaat de temperatuur gedurende de dag in de lift en wordt het zo'n 18 tot 22 graden. In de middag trekken wolkenvelden vanaf de Noordzee het Waddengebied binnen, waar de temperatuur blijft steken rond de 16 graden.

In de avond koelt het snel af, zeker als de zon verdwenen is. Er trekken steeds meer wolken het land binnen en komende nacht daalt de temperatuur naar 10 graden aan zee tot lokaal 5 graden landinwaarts.

Buien

Zondag zullen we te maken krijgen met meer bewolking, maar zal ook de zon zich laten zien. In de loop van de dag kan er lokaal een bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Met een matige noordelijke wind wordt het ongeveer 20 graden. Volgende week begint droog met veel zon en temperaturen die kunnen oplopen naar lokaal 24 graden. Later in de week wordt het met een stevige noordenwind frisser en aan het eind van de week wordt het wisselvalliger en zullen er wat meer buien gaan vallen.