Hooikoortspiek op komst: Zo bescherm jij je tegen die vervelende pollen

Heb je last van hooikoorts, dan weet je er vast alles van: een droge keel, loopneuzen, jeukende ogen en eindeloze niesbuien. Deze klachten worden veroorzaakt door een overgevoeligheid voor pollen, die vooral in het voorjaar in grote getale door de lucht zweven. Goed voor de natuur, minder fijn voor de patiënt. Gelukkig is er ruime keus aan verschillende hooikoortsmedicijnen die de hardnekkige klachten snel de kop in kunnen drukken.

Wanneer je ergens allergisch op reageert, komt het lichaamseigen stofje histamine vrij. Dit veroorzaakt de klachten. De meeste hooikoortsmedicijnen die je bij de huisarts of drogist haalt, bevatten antihistamine: het werkzame stofje dat allergische reacties en overgevoeligheid tegengaat door de werking van histamine te blokkeren.

Hoewel de pollenradar al weken vuurrood kleurt, hebben we het ergste zeker nog niet achter de rug. Komende weken is er namelijk een piek in het hooikoortsseizoen op komst. Door de warme en zonnige lente is de periode waarin het gras bloeit al begonnen – normaal begint deze pas eind mei.

Goed voorbereid de piek tegemoet gaan? Dan zijn dit je opties.

Preventie

Als je liever niet meteen naar de medicatie grijpt of klachten juist wilt voorkomen, kun je volgens Thuisarts een aantal dingen doen om contact met stuifmeel te vermijden.

Let goed op het weerbericht: wordt het droog, zonnig en staat er ook nog wind? Dan kun je veel last krijgen. Op hooikoortsradar. zie je precies hoe de pollenverwachting er per uur uitziet in jouw provincie. Dan weet je wanneer de ramen dicht moeten blijven en wanneer je beter nog even kunt wachten met die boodschap.

Toch behoefte aan frisse lucht? Zet dan een bril of zonnebril op. Doe de ramen open als het regent of net geregend heeft. En laat het grasmaaien misschien even aan iemand anders over.

Ook in het buitenland kun je last krijgen van stuifmeel, vooral in het binnenland of op het platteland. Aan zee of hoog in de bergen zit doorgaans minder stuifmeel in de lucht.

Tabletten

Misschien wel het meest bekende middel tegen hooikoortsklachten: tabletten. Deze gebruik je het beste bij een loopneus of verstopte neus, benauwdheid, tranende of branderige ogen of een zere keel.

Bij de drogist of apotheek vind je antihistaminica in tabletvorm, zoals (levo)cetirizine of loratadine. Liever geen tabletjes? Deze middelen zijn er ook als drankje. De werking treedt binnen enkele uren in en je kunt ze op elk moment van de dag innemen.

Let wel: voornamelijk door cetirizine kan bij sommige gebruikers een suf, duizelig of slaperig gevoel ontstaan. In dat geval wordt aangeraden om het medicijn in de avond te nemen en autorijden te vermijden. Deze bijwerkingen nemen meestal na een aantal dagen gebruik af. Raadpleeg altijd eerst je huisarts.

Neusspray

Heb je af en toe klachten in je neus, dan kun je kiezen voor een neusspray. Die maakt het neusslijmvlies minder gevoelig, waardoor de jeuk afneemt. Je kunt deze eenvoudig gebruiken zodra je klachten krijgt of verwacht. Hiervoor heb je een recept nodig. Vraag bijvoorbeeld naar azelastine of levocabastine. Zijn je klachten verdwenen, dan kun je stoppen met de spray.

Ervaar je vaak of altijd klachten in de neus door overgevoeligheid? Dan kan je op recept een neusspray met een ontstekingsremmer krijgen. Voorbeelden hiervan zijn fluticason, mometason of budesonide. Deze neusspray werkt pas na een paar dagen en moet dus een maand lang iedere dag gebruikt worden.

Let op: dagelijks gebruik maakt je neusslijmvlies kwetsbaarder, waardoor sneller bloedneuzen kunnen ontstaan. In dat geval is het goed om tijdelijk te stoppen zodat het slijmvlies kan herstellen.

Oogdruppels

Heb je vooral last van jeukende, tranende of rode ogen – of zelfs opgezwollen oogleden – dan zijn oogdruppels een mogelijke oplossing. Oogdruppels voor hooikoorts kunnen het vrijkomen van histamine afremmen of een beschermende laag aan op de ogen aanbrengen, waardoor histamine niet kan vrijkomen.

Net zoals bij de neusspray kun je vragen naar oogdruppels met levocabastine. Deze oogdruppels kun je het beste in de ochtend en in de avond gebruiken. Doorgaans geven de druppels binnen een kwartier verlichting aan de klachten, deze werking houdt ongeveer vier uur aan.

Let op: Er kan een prikkelend of branderig gevoel ontstaan vlak na het indruppelen, dat is normaal. Meestal heb je hier na een paar dagen geen last meer van. Als je contactlenzen draagt moet je deze uit doen tijdens het druppelen. Raadpleeg altijd je huisarts voor advies.