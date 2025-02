Hooikoortspatiënten opgelet: donderdag pollenpiek in Nederland

Slecht nieuws voor mensen die last hebben van hooikoorts. Dinsdag werd al duidelijk dat door het zonnige weer van de afgelopen tijd en de verwachte hogere temperaturen de kans op hooikoortsklachten weer toeneemt, maar nu komt er ook een heuse pollenpiek onze kant op. Donderdag zal het voor mensen die gevoelig zijn voor het stuifmeel weer snotteren en snuiten worden, want dan waait er een dikke wolk met pollen over ons land.

Wordt het hooikoortsseizoen steeds erger? En hoe kan het dat je opeens ook hooikoorts hebt? In bovenstaande video geven we antwoord op deze vragen, en wat je kunt doen om je klachten te verminderen.

Volgens het Europese pollenvoorspelmodel Silam kunnen de pollenconcentraties vanaf donderdagochtend tot het hoogste niveau oplopen. De ongeveer twee miljoen mensen in ons land die gevoel zijn voor hooikoorts, zullen dat gaan merken.

Ook in het weekend 'pollenwolk'

De 'pollenwolk' trekt over het noorden van Spanje, heel Frankrijk, Italië, België, Luxemburg, Zwitserland en een deel van Engeland en Duitsland. Behalve donderdag heeft ons land er dit weekend ook nog last van, net als België en het noorden van Frankrijk.

De afgelopen week werden al steeds meer pollen van de hazelaar en els geteld en door het droge en zachtere weer van de komende dagen komen steeds meer pollen in de lucht. Ook worden pollen vanuit Frankrijk en België aangevoerd. Eind maart of in april zullen ook de eerste berken tot bloei komen.