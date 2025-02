Hooikoortspatiënten opgelet: je gaat klachten krijgen door bloei van hazelaar en els

De hooikoortsklachten beginnen weer. De komende tijd staan er steeds meer elzen en hazelaars in bloei. In combinatie met overwegend droog weer dat de overhand krijgt kan dat deze week voor klachten zorgen bij hooikoortspatiënten die gevoelig zijn voor deze pollen.

Uit waarnemingen op Nature Today blijkt dat de eerste hazelaars en elzen de komende tijd in bloei staan. Dit zijn de eerste pollen van het jaar, waarmee het pollenseizoen is begonnen. Volgens de verwachting van Weeronline blijft het voorlopig overwegend droog, waardoor het aantal pollen in de lucht afkomstig van deze struiken en bomen kan toenemen. Pollen van de hazelaar en els zijn matig allergeen.

Hierna zijn de berken aan de beurt om te bloeien, wat doorgaans van eind maart of begin april tot en met mei het geval is. Berkenpollen zijn sterk allergeen, ongeveer 1 miljoen Nederlanders zijn allergisch voor deze pollen, weet Weeronline.

Door klimaatverandering begint het pollenseizoen niet alleen steeds vroeger, ook duurt het langer en komen er meer pollen vrij, met heftigere allergieën tot gevolg.

ANP