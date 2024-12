Haal nu al je hooikoortsmedicijn: mogelijk tijdens de kerst al klachten

Mensen kunnen mogelijk tijdens kerst al last krijgen van hooikoorts, waarschuwen onderzoekers van onder meer de universiteit in Wageningen (WUR) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het is daarom goed om hooikoortsmedicijnen in huis te hebben, aangezien veel winkels tijdens kerst dicht zijn.

Door de hoge temperaturen in december na een warme herfst komen de eerste elzen en hazelaars al in bloei. Bij droge en zonnige omstandigheden kan de pollenconcentratie flink oplopen, signaleren de auteurs op Nature Today. Het is iets wat de laatste jaren, door de opwarmende aarde, steeds vaker voorkomt.

De onderzoekers wijzen erop dat meer mensen last zullen hebben van klimaatverandering. Niet alleen door vroege pollen, maar ook door bijvoorbeeld hittestress. Daarom begint een nieuw onderzoeksproject dat zich richt op het gezond omgaan met hitte en pollen in het veranderende klimaat.

ANP