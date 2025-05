Houd je paraplu maar op standby: komende dagen kans op buien

In het zuiden van het land houd je je paraplu woensdag maar beter bij de hand, want de dag begint hier bewolkt met lokaal wat regen. In de rest van het land breekt de zon door. Later in de ochtend stijgt in het noordoosten ook de kans op een bui.

In de middag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. In het zuiden blijft het droog en is de zon vaak te zien. In het noorden is er wat meer bewolking en vooral in het noordoosten komen er een paar lichte buien voor. Het wordt 13 graden in de noordelijke regio’s tot lokaal 17 graden in Limburg. De noordwestenwind is matig in het binnenland met windkracht 3 tot 4. Aan zee waait het harder, in het Waddengebied met windkracht 6.

Buien

Vooral de westelijke en noordelijke kustgebieden krijgen maandagavond en in de nacht te maken met buien. Later in de nacht trekken de buien het binnenland in. Verder zijn er opklaringen, en het koelt af tot 8 graden aan zee en 3 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de grond kan het hier en daar een beetje vriezen.

Vrijdag trekken buien over het hele land, tussendoor is er ruimte voor de zon. De actiefste buien worden in het noordoosten verwacht. Lokaal komt daar een klap onweer bij voor. In het zuidwesten is het meestal droog met meer zon. Het wordt 12 tot 16 graden en vooral aan zee waait een stevige noordwestenwind. Op de Wadden kan het in de ochtend zelfs hard waaien met windkracht 7.

Het weekend

Zaterdag begint zo goed als droog met zon in de ochtend. In de middag raakt het bewolkt en tegen de avond gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt wel wat warmer met 15 tot 17 graden. Er staat veel wind uit een zuidwestelijke richting.

Zondag start buiig en in het oosten kan ook onweer voorkomen. In de middag wordt het vanuit het westen weer droog en breekt de zon door. Met 17 tot 20 graden is het niet koud.

Warmere maandwisseling

Na het weekend blijft het wisselvallig met regelmatig buien, maar tussendoor ook zon. Hele grote hoeveelheden worden niet verwacht. Het blijft stevig waaien uit het zuidwesten. De temperatuur ligt dan rond normaal voor eind mei met een graad of 19.

Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk rond de maandwisseling een stuk warmer wordt, als een groot gebied met hitte boven Spanje dichterbij probeert te komen.