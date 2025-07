Zonovergoten en zinderend hete dag: lokaal zelfs 38 graden

Ook dinsdag belooft een zonovergoten en zinderend hete dag te worden. In bijna het hele land gaan we de tropische 30 graden halen en lokaal kan het zelfs 38 graden worden. In het zuidoosten geldt door de aanhoudende en extreme hitte zelfs code oranje. In de rest van het land is code geel actief.

In de ochtend schijnt de zon al behoorlijk. Al kunnen er wat wolkenvelden overtrekken in de kustgebieden. Hier en daar kan er ook een stapelwolk ontstaan en die stapelwolk kan ook uitgroeien tot een bui. Toch heeft de zon overal de overhand. Verder staat er een zwakke wind uit zuidoostelijke richting en wordt er zeer warme lucht aangevoerd. De lucht is vooral in de kustregio’s erg vochtig, waardoor het klam en broeierig aanvoelt. De kustgebieden krijgen 's middags te maken met een verkoelend zeebriesje.

Later in de week koeler

Ook woensdag wordt het nog heet, met in het zuidoosten mogelijk weer 38 graden. Vanuit het westen gaat het wel afkoelen doordat de wind naar het westen draait. Ook neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Deze kunnen stevig uitpakken.

Vanaf donderdag wordt het een stukje koeler. De temperatuur ligt dan in de middag rond de 23 graden. Mogelijk zijn er dan eerst een paar buien en volgen daarna weer droge dagen met geregeld zon. Pas vanaf zaterdag wordt het echt een stuk wisselvalliger.