Het wordt overal bloedheet, maar hoe warm wordt het bij jou?

Kleren die aan je lijf vast plakken, op zoek naar schaduwplekken en een rij bij de ijsverkopers . Het wordt in het hele land bloedheet vandaag. Toch zijn er wel verschillen. Weerman Robert de Vries zet de temperaturen in de verschillende provincies op een rijtje.

Op de Waddeneilanden is het iets minder heet dan op het vasteland, daar is het met 28 tot 29 graden Celsius nog best aangenaam, maar in de rest van het land mogen we rustig spreken van tropische temperaturen. Het zal zonnig zijn, al kunnen er in de loop van de dag wat wolken te zien zijn.

Er is volop gewaarschuwd voor de hitte, is dat overdreven of niet?

Dit is hoe warm het gaat worden volgens onze weerman:

Groningen: 33 graden

Friesland: 32 graden

Drenthe: 33 tot 34 graden

Noord-Holland: van 31 graden in de kop van Noord-Holland, tot misschien wel 35 graden in het Gooi

Flevoland: 35 graden

Overijssel: 36 graden in Twente, iets koeler aan de Flevolandse kant

Gelderland: 36 graden

Utrecht: 35 graden

Zuid-Holland: 35 graden

Zeeland: aan de kust 30 graden, tot 36 graden meer landinwaarts

Noord-Brabant: 37 graden

Limburg: 37 graden

Dit zijn maximumtemperaturen. Het kan zijn dat het kwik iets minder ver oploopt.