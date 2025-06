Het is heet en dus kopen we ventilatoren, airco's en koelboxen

Nederlanders schaffen door het warme weer massaal ventilatoren aan. HEMA en Coolblue zeggen beide een stijging te zien van de verkopen van deze apparaten die moeten zorgen voor verkoeling. Ook andere zomerse producten zoals barbecues, koelboxen en waterspeelgoed zijn in trek.

Coolblue verkoopt momenteel bijna vier keer zoveel airco's als een maand geleden, laat een woordvoerster weten. Bij de verkoop van ventilatoren ziet het webwinkelconcern een "forse stijging". Coolblue verwacht dat die trend de komende dagen aanhoudt. De temperatuur in ons land kan de komende dagen stijgen tot boven de 35 graden.

Bij HEMA "vliegen de ventilatoren de deur uit", volgens een woordvoerster. Verder neemt de verkoop van zomerartikelen in het algemeen de afgelopen dagen "fors" toe. Strandlakens, buitensportartikelen, badmode en zonnebrand doen het onder meer goed. Daarnaast verkoopt de winkelketen naar eigen zeggen veel ijs en ijskoffie bij de restaurants en afhaalpunten van HEMA.

Ook bij MediaMarkt zijn de ventilatoren in trek. In het afgelopen weekend zijn er daarvan twee keer zoveel verkocht als in een gemiddeld weekend in juni, laat een woordvoerster weten. Daarnaast nam ook de verkoop van airco's aanzienlijk toe en verkocht de elektronicaketen meer luchtfilters en afplakrandjes voor ramen.

In bovenstaande video zie je dat er bij hitte vaker een run is op bijvoorbeeld ventilatoren.

