Mitchel helpt Rotterdamse vuilnismannen door de hitte heen

Het zal de oplettende lezer niet zijn ontgaan: het is maandag bloedheet in Nederland. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd vanwege aanhoudende hitte met temperaturen boven de 30 graden. In Rotterdam nemen vuilnismannen maatregelen om de hitte het hoofd te bieden.

De vuilnismannen beginnen een uur eerder dan normaal, om 06.30 uur, en eindigen tussen 12.00 en 12.30 uur. Dit aangepaste rooster is bedoeld om het heetste deel van de dag te vermijden. Tijdens hun werk krijgen ze flesjes water en zonnebrand om zich te beschermen tegen de hitte.

Mitchel Viljeer, teamleider Inzameling bij de gemeente Rotterdam, deelt 's ochtends de flesjes water en zonnebrand uit aan de ochtendploegen. "We hebben een aangepast rooster. Het werk moet klaar zijn voordat het het heetste moment van de dag is. En de late ploeg gaat een uur later op pad. We roepen collega's op om zoveel mogelijk bij de airco te zitten en voldoende te drinken. Zo houden we onze mensen goed in de gaten."