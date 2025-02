Het is de warmste 21 februari ooit gemeten

Het is officieel de warmste 21 februari sinds het begin van de metingen. In Woensdrecht werd het maar liefst 19,3 graden. Het warmterecord uit 2021 is verbroken. Toen werd het 18,5 graden. In De Bilt kwam de temperatuur uit op 17,9 graden. Het oude record (16,9 graden uit 2021) is ook hier verbroken.

Met een zuidelijke wind stroomt uitzonderlijk zachte lucht vanuit Spanje onze kant op. De sterker wordende februarizon doet de rest. Er zijn ook wolkenvelden, waardoor de zon soms schuilgaat, maar het blijft droog.

Het is alweer even geleden dat Nederland een warmterecord beleefde. Op 24 november noteerde De Bilt met 17,1 graden het laatste record. In het Limburgse Ell werd het toen zelfs 19,1 graden. Nog niet eerder was het zo laat in de herfst zó warm. Ook toen lag er een paar dagen eerder nog sneeuw. Zo snel kan het weer omslaan als de wind draait.

Nummer 25

Vorig jaar sneuvelden warmterecords aan de lopende band. Tel je alle datumrecords uit 2024 van De Bilt bij elkaar op – zowel minimum- als maximumtemperaturen – dan staat de teller op 25 warmterecords tegenover 0 kouderecords. Alleen 2015 telde meer warmterecords, namelijk 26.

Deze eeuw worden jaarlijks gemiddeld 15 dagrecords genoteerd, waarvan 1 kouderecord tegenover 14 warmterecords. In een stabiel, niet-opwarmend klimaat zou deze verhouding gelijk moeten zijn.

Iets minder zacht

Voorlopig zijn de warmterecords even voorbij. In het weekend blijft het zacht, maar lentetemperaturen zoals vandaag worden niet meer verwacht. Zaterdag gaat het regenen, maar de temperatuur stijgt nog naar 12 graden.

Zondag blijft het droog en is er ruimte voor de zon. Met 13 graden voelt het lenteachtig aan. Na het weekend wordt het weer wisselvalliger en trekt de wind aan. In de loop van de week koelt het verder af, met 's nachts zelfs kans op lichte vorst.