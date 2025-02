Eerste lentetemperaturen van het jaar gemeten

De lente is losgebarsten. Voor het eerst dit jaar zijn in ons land lentetemperaturen van 15,0 graden of meer gemeten, en dat is vroeger dan gemiddeld. In het Brabantse Woensdrecht tikte het kwik als eerst de 15 graden aan. Vrijdag kan het lokaal 18 graden worden. Als het ook in De Bilt 15 graden wordt, is volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne sprake van de eerste officiële zachte dag of lentedag.

In het huidige klimaat (van 1991 tot en met 2020) worden de eerste lentetemperaturen in ons land gemiddeld op 26 februari gemeten. Dertig jaar geleden was dat nog 17 maart. De eerste lentedag valt dus bijna drie weken eerder dan in de vorige eeuw. En dit jaar zijn we er zelfs nog eerder bij.

Sinds 2019 worden de eerste lentetemperaturen steeds vroeger gemeten dan gemiddeld. Zo werd het vorig jaar op 15 februari in het midden en zuiden al 15 tot 18 graden. De jaren 2023 en 2022 sloegen alles: op 1 januari 2022 werd de vroegste lentetemperatuur ooit gemeten, met 15,1 graden in Maastricht. Op 1 januari 2023 werd dit kersverse record geëvenaard. Op deze warmste Nieuwjaarsdag ooit werd het, met uitzondering van het noorden, 15 tot 17 graden. Eindhoven was met 16,9 graden de warmste plek.

In De Bilt valt de eerste lentedag gemiddeld eens in de vier jaar al in februari of zelfs januari. In Zuid-Limburg gebeurt dit gemiddeld een keer in de twee jaar, en door klimaatverandering worden lentetemperaturen in de winter steeds normaler.

Wachten tot april

In 1962, de koudste lente sinds 1901, moesten we tot 18 april wachten voordat ergens in het land de eerste lentetemperatuur van 15 graden of meer werd gemeten. Het werd toen ook meteen een warme dag met maxima tot 22 graden. In Den Helder moest in 1941 zelfs tot 26 mei worden gewacht op de eerste lentedag.

Zoiets is nu moeilijk voor te stellen. Deze eeuw moest in 2009 het langst worden gewacht, tot 31 maart. Daarna volgde een zeer warme april, alsof het een goedmakertje was.