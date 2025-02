Vroege lente duurt maar kort: veel wolken en steeds kouder

Op deze eerste lentedag van het jaar loopt de temperatuur lokaal op tot 18 graden. Het weekend blijft zacht, al leveren we wel een paar graden in. In de loop van volgende week daalt de temperatuur verder richting de 10 graden, al blijft de zon zich laten zien.

Vrijdagmiddag is het volop lente. Er is van tijd tot tijd zon, al komt er ook tamelijk veel hoge en middelbare bewolking voor. Op veel plekken wordt het warmer dan 15 graden, waarmee we spreken van de eerste officiële lentedag. In het midden en zuiden van het land kan het 17 of lokaal zelfs 18 graden worden. De wind waait uit het zuiden en is meestal matig boven land, langs de kust staat een vrij krachtige wind, windkracht 5.

Weekend vol wolken

Zaterdag trekt de lente zich weer even terug, want het is bewolkt en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. De temperatuur ligt nog wel boven het gemiddelde, met 10 tot 14 graden. Zondag wordt weer een cadeautje, want dan blijft het op de meeste plekken droog en komt de zon af en toe tevoorschijn. In de middag wordt het zo’n 13 graden.

Volgende week blijft het wisselvallig, maar de zon laat zich zeker nog zien. Gestaag daalt de temperatuur verder naar ongeveer 10 graden vanaf woensdag. In de nachten blijft het voorlopig boven het vriespunt.