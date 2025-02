Eerste officiële lentedag van 2025 is een feit

Zojuist, vlak voor het middaguur, is het in De Bilt 15,0 graden geworden. Als bij het KNMI tenminste 15,0 graden wordt gemeten is sprake van de eerste officiële zachte dag of lentedag, en deze valt veel vroeger dan gemiddeld (10 maart). Met lokaal 18 graden staan later vanmiddag zelfs warmterecords op het spel.

In De Bilt valt de eerste lentedag gemiddeld eens in de vier jaar al in februari of zelfs januari. Toch is dit meestal pas het geval in maart. In het huidige klimaat (van 1991 tot en met 2020) valt de eerste officiële zachte dag of lentedag op 10 maart. Dit was dertig jaar geleden nog 26 maart. De eerste lentedag valt in De Bilt dus ruim twee weken eerder dan in de vorige eeuw. En dit jaar zijn we er nog eerder bij.

Sinds 2018 viel de eerste lentedag in De Bilt altijd eerder dan gemiddeld. Vorig jaar was dit op 15 februari het geval, met 15,5 graden. In 2023 werd een absoluut record gebroken: op 1 januari werd het maar liefst 15,6 graden, en dat ook nog rond middernacht. Dit vroegterecord is dan ook niet meer te verbreken.

Recordlaat

Niet alleen in 2023 was er sprake van extreem vroeg lenteweer. Ook in 1993 werd in januari al de 15 graden geslecht. Op 13 januari werd het 15,1 graden, en dit was tot 2023 de enige officiële zachte dag in januari.

In 1970 kwam de temperatuur op het hoofdstation na een lange koude sneeuwwinter pas op 3 mei voor het eerst boven de 15 graden uit. Het werd toen direct 18 graden, en de dagen daarna liep het kwik verder op tot ruim 22 graden.

Gaan we warmterecords verbreken?

De temperatuur is nog niet klaar met stijgen. Met een zuidelijke wind stroomt uitzonderlijk zachte lucht vanuit Spanje onze kant op. De sterker wordende februarizon doet vervolgens de rest. Zeker als er naast wolkenvelden genoeg ruimte voor de zon overblijft, kan het 17 graden worden in De Bilt en 18 graden in het zuiden van het land.

Er is een kleine kans dat we het eerste warmterecord van 2025 gaan halen. In 2021 was 21 februari officieel de warmste 21 februari met 16,9 graden in De Bilt. Landelijk scoorde Eindhoven de hoogste temperatuur met 18,5 graden.

Opvallend is dat we toen ook al een koude start van februari hadden, met een sneeuwstorm gevolgd door de laatste regionale koudegolf. De tweede helft van februari 2021 verliep echter niet eerder zo warm.

Weekend blijft zacht

In het weekend blijft het zacht, maar echte lentetemperaturen zoals vandaag worden niet meer verwacht. Zaterdag gaat het regenen, maar weet de temperatuur toch nog tot 12 graden te stijgen.

Zondag blijft het droog en is er ruimte voor de zon. Met 13 graden is het dan lenteachtig. Na het weekend wordt het weer wisselvallig en trekt de wind aan. In de loop van de week wordt het wat kouder, met in de nachten kans op een graadje vorst.