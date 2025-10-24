Terug

Code oranje voor storm Benjamin voorbij, maar nog harde wind aan de kust

Vandaag, 06:32

De storm Benjamin die donderdag over het land trok, zwakt af. Het KNMI heeft om 03.06 uur code oranje voor het Waddengebied ingetrokken. Toch blijft het vrijdagochtend nog stormachtig met windkracht 8 langs de noordkust. Op de Wadden kunnen windstoten voorkomen tot 100 kilometer per uur. Elders in het land waait het minder hard, maar nog steeds stevig.

In de kustregio's blijft code geel nog van kracht vanwege zware windstoten. Tussen de buien door is er ruimte voor wat zon. Het kwik stijgt naar 11 à 12 graden. Vanavond en vannacht komen opnieuw buien voor, afgewisseld met enkele opklaringen. De temperatuur daalt naar 7 tot 11 graden bij een matige tot vrij krachtige wind boven land. Aan de kust blijft de wind krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7, uit een zuidwest tot westelijke richting.

Onstuimig weekend

Zaterdag overheerst de bewolking en vallen er geregeld buien. De temperatuur blijft steken tussen 10 en 12 graden. Boven het binnenland waait het matig tot vrij krachtig, aan de kust hard (windkracht 7) uit het noordwesten. In de loop van de middag kan de wind bij de Wadden even stormachtig worden.

Ook zondag blijft het buiig met af en toe wat zon. In de nacht daarvoor gaat bovendien de wintertijd in: de klok gaat een uur terug van 03.00 naar 02.00 uur.

Volgende week rustiger en zachter

Na het weekend start de nieuwe werkweek nog wisselvallig, maar na woensdag lijkt het weer wat rustiger en droger te worden. De temperatuur loopt richting het eerste novemberweekend op naar zo'n 15 graden, opvallend zacht voor de tijd van het jaar.

