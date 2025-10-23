KNMI vervroegt code oranje: kustregio's zetten zich schrap voor storm Benjamin

De kustregio's zetten zich schrap voor de komst van storm Benjamin, die donderdagmiddag over het land trekt. De dag begint nog rustig, met regen die langzaam via het noordoosten wegtrekt. Daarna breekt af en toe de zon door, maar vanuit het zuidwesten trekken al snel nieuwe buien het land in. Zeeland krijgt als eerste de volle laag, terwijl het in het noorden nog even opklaart. De temperatuur stijgt tot zo’n 14 à 15 graden, maar de wind trekt snel aan.

Het KNMI heeft vanaf donderdagmiddag code oranje ingesteld voor de westelijke kustprovincies. In Zeeland geldt die waarschuwing al vanaf 14.00 uur. In de loop van de middag breidt code oranje zich langs de kust verder uit richting het noorden. In heel Nederland geldt vanaf de ochtend al code geel. Door de harde wind kunnen bomen omwaaien en is er kans op schade en hinder voor verkeer en openbaar vervoer.

Beeld: KNMI

Voordat de storm Nederland bereikt, is het nog een redelijk rustige ochtend, met vooral in het noorden buien. Die trekken via het noordoosten het land uit. Tegen het eind van de ochtend dienen zich al nieuwe buien aan vanuit het zuiden. Dan kan het vooral in Zeeland en langs de kust stormachtig worden, met windkracht 9. Aan zee worden zeer zware windstoten verwacht van 110 tot zelfs 120 kilometer per uur.

Wie donderdagavond nog de weg op moet, krijgt te maken met gevaarlijk weer. Boven land blijft de wind krachtig, maar minder extreem.

Onstuimige avond en nacht met zware windstoten

De storm trekt in de nacht naar het noordoosten. Langs de kust blijft de wind met kracht 8 tot 9 stevig doorstaan. In de kustgebieden kunnen windstoten oplopen tot 100 à 110 kilometer per uur, terwijl het in het zuiden langzaam rustiger en droger wordt. De temperatuur daalt naar 7 tot 10 graden.

Vrijdagochtend waait het vooral in het Waddengebied nog stormachtig. Daar zijn opnieuw zware windstoten mogelijk van rond de 100 kilometer per uur. In de loop van de dag neemt de wind langzaam af, het laatst in het noorden. De temperatuur ligt rond de 11 à 12 graden, met af en toe zon en enkele buien.

Weekend blijft wisselvallig

Ook in het weekend houdt het herfstweer aan. Er waait een stevige westenwind en het blijft wisselvallig met buien en af en toe zon bij zo’n 12 graden. Volgende week lijkt het iets rustiger te worden, maar helemaal droog wordt het nog niet.