Storm Benjamin komt eraan, dit kun je verwachten en doen

Het KNMI waarschuwt voor storm Benjamin, die donderdag over Nederland trekt. Vooral het westen van het land moet rekening houden met zeer zware windstoten. Daar is in de avond code oranje van kracht, maar ook in de rest van Nederland geldt een weerwaarschuwing. In dit artikel zetten we op een rij wat je kunt verwachten.

De storm wordt het eerst gevoeld in het zuidwesten, waarna hij zich in de loop van de avond en nacht uitbreidt naar de rest van het land. Aan de kust kunnen windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur voorkomen. Landinwaarts, in onder meer Groningen en Friesland, worden windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur verwacht.

Wanneer geldt code geel of oranje per regio Drenthe : code geel van de nacht van donderdag op vrijdag 01.00 uur tot vrijdagmiddag 13.00 uur

Flevoland : code geel van donderdagavond 23.00 uur tot vrijdagmiddag 13.00 uur

Friesland : code geel van de nacht van donderdag op vrijdag 01.00 uur tot vrijdagmiddag 13.00 uur

Gelderland : code geel van donderdagavond 22.00 uur tot vrijdagochtend 10.00 uur

Groningen : code geel van de nacht van donderdag op vrijdag 01.00 uur tot vrijdagmiddag 13.00 uur

IJsselmeergebied : code oranje van donderdagavond 23.00 uur tot vrijdagochtend 10.00 uur. Vanaf 10.00 uur geldt code geel tot vrijdagmiddag 13.00 uur

Limburg : code geel van donderdagavond 20.00 uur tot vrijdagochtend 08.00 uur

Noord-Brabant : code geel van donderdagavond 20.00 uur tot vrijdagochtend 08.00 uur

Noord-Holland : code oranje van donderdagavond 23.00 uur tot vrijdagochtend 10.00 uur. Vanaf 10.00 uur geldt code geel tot vrijdagmiddag 13.00 uur

Overijssel : code geel van donderdagavond 22.00 uur tot vrijdagochtend 10.00 uur

Utrecht : code geel van donderdagavond 22.00 uur tot vrijdagochtend 10.00 uur

Waddenzee : code geel van de nacht van donderdag op vrijdag 01.00 tot 03.00 uur. Vanaf 03.00 uur geldt code oranje tot vrijdagochtend 12.00 uur

Waddeneilanden : code geel van de nacht van donderdag op vrijdag 01.00 tot 03.00 uur. Vanaf 03.00 uur geldt code oranje tot vrijdagochtend 12.00 uur

Zeeland : code oranje van donderdagavond 18.00 uur tot de nacht van donderdag op vrijdag 04.00 uur. Vanaf 04.00 uur geldt code geel tot vrijdagochtend 09.00 uur

Zuid-Holland: code oranje van donderdagavond 20.00 uur tot vrijdagochtend 07.00 uur. Vanaf 07.00 uur geldt code geel tot vrijdagochtend 11.00 uur Het KNMI monitort continu waar en hoe laat de weerwaarschuwingen van kracht zijn. Dit is de laatste update van het KNMI om 13.58 uur.

De zware wind kan schade veroorzaken door afbrekende takken en rondvliegende voorwerpen. Ook het verkeer kan donderdagavond en vrijdag hinder ondervinden.

Bij harde windstoten bestaat de kans dat er ongelukken gebeuren of schade ontstaat. Bij code oranje is die kans groot. Dit kun je verwachten bij harde winstoten: Er is (grote) kans op overlast en ongelukken door afbrekende takken, omgewaaide bomen en rondvliegende voorwerpen zoals dakpannen en tuinmeubels. Schuil daarom niet onder een boom en doe geen buitenactiviteiten. Blijf daarnaast uit de buurt van open water en bruggen, daar waait het extra hard. Daarnaast is er (grote) kans dat er schade ontstaat aan huizen en gebouwen. Zet losse spullen zoals tuinmeubelen en afvalcontainers vast of haal ze binnen. Zorg ook dat je ramen en deuren dicht zijn en zet je auto en fiets op een veilige plek. De (zeer) zware windstoten zijn gevaarlijk voor het verkeer, vooral voor fietsers, vrachtwagens en auto's met aanhangers. Hou rekening met vertragingen en afgesloten wegen door omgevallen bomen. Ga alleen de weg op als dat echt nodig is. Ga je met het openbaar vervoer? Houd ook dan rekening met vertraging. Bron: KNMI

Het KNMI verwacht dat de storm vrijdag langzaam in kracht afneemt, als laatste waait het hard in het Waddengebied.

Zijn die weerwaarschuwingen eigenlijk overdreven? In onderstaande video zochten we het uit: