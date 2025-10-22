Dit is het effect van de wintertijd op de weg: drukkere spits en minder focus

In de nacht van zaterdag op zondag moet je de klok vanwege de wintertijd een uur achteruit zetten. Als de avondspits begint, begint het dan al donker te worden. Een moment voor Rijkswaterstaat om te waarschuwen, want dat betekent dat de avondspits vanaf maandag drukker wordt.

Laagstaande zon en rijden in het donker zorgen voor verminderd zicht. "Daarbij gaan we nu een periode in van slechter weer met storm en regen. Ook is het voorlopig geen vakantie, waardoor er meer woon-werkverkeer is", vertelt woordvoerster Doris van Baar van Rijkswaterstaat.

Bovendien kunnen remlichten in het donker feller lijken, waardoor je afgeleid kunt raken. De overgang naar de wintertijd kan ook het ritme van weggebruikers verstoren, wat leidt tot minder alertheid. "Dat alles zorgt ervoor dat het drukker wordt op de weg en weggebruikers rekening moeten houden met vertraging", aldus Van Baar.

Tips

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om extra alert te zijn en hun rijstijl aan te passen. "Check van tevoren de verkeersinformatie. Zo kom je niet voor verrassingen te staan", vult Van Baar aan. "Zorg daarnaast voor schone ruiten en controleer of je verlichting op orde is. Neem tot slot een goede zonnebril mee in de auto vanwege de vroeg laagstaande zon."

De drukkere avondspits houdt aan tot de kerst. Vanaf 21 december wordt het per dag weer een paar minuten langer licht.