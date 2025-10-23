Schade en wateroverlast door storm Benjamin

Storm Benjamin zorgt donderdag voor problemen in het land. De eerste stormschade werd al snel gemeld, ook is er op meerdere plekken wateroverlast.

In Terneuzen is een deel van het dak van Snowworld losgekomen. De brandweer is ingezet om een dakrand te repareren. Dat is nog niet gelukt, maar de omgeving is afgezet met linten.

Aan het begin van de middag waaide een boom aan de Couperuslaan in Harderwijk om. De boom kwam terecht op een auto en een carport, beide liepen veel schade op.

Waterkering

Rijkswaterstaat sluit donderdag rond 23.45 uur de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel vanwege de hoge waterstanden. Naar verwachting is de vaarweg vrijdagochtend rond 11.30 uur weer vrij.

De stormvloedkering beschermt het achterland tegen hoogwater. Rijkswaterstaat waarschuwde eerder al dat het waterpeil langs de kust en in de monding van de Rijn en de Maas zou stijgen door de storm.

Dijk dicht

De Markerwaarddijk (N307) tussen Lelystad en Enkhuizen is dicht voor vrachtwagens en auto's met aanhangers vanwege storm Benjamin, meldt FlevoWegen. Die voertuigen kunnen via Amsterdam omrijden. Ook geldt er voor auto's een inhaalverbod en een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur vanwege het weer. FlevoWegen verwacht dat de maatregelen tot 23.00 uur nodig zijn.