Vroege spits, treinen en metro's rijden niet vanwege storm Benjamin

Een vroege, drukke spits en openbaar vervoer dat uitvalt. Storm Benjamin zorgt donderdagavond voor de nodige overlast in de avondspits. Die begon donderdag vroeg, meldt de ANWB, met einde middag al twee keer zoveel als normaal. Mogelijk vertrokken mensen eerder van het werk om de grootste hinder van storm Benjamin voor te zijn. Op verschillende plekken in het land vielen in de loop van donderdagavond treinen en metro's uit door de storm.

Tussen Amsterdam Zuid en Breda reden donderdagavond geen treinen op de hogesnelheidslijn, meldde de NS. Door de problemen op de hogesnelheidslijn moeten treinen omgeleid worden. Hierdoor is er ook op andere trajecten hinder. Zo reden tussen Schiphol en Lelystad Centrum geen intercity's. Tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe en tussen Den Haag Centraal en Dordrecht reden minder sprinters. Inmiddels rijden alle treinen rijden weer.

In Zeeland geldt al vanaf 15.00 uur een aangepaste dienstregeling vanwege de storm. Tussen Roosendaal en Vlissingen reden minder intercity's.

Trams, bussen en metro's

Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB zegt te rijden en varen zolang het mogelijk is en veilig kan. "De voorspelling is dat storm Benjamin tussen 18.00 uur en 21.00 uur in Amsterdam op zijn hoogtepunt is", aldus de stadsvervoerder. "Door forse windvlagen kunnen takken en bomen op de wegen, bovenleidingen en rails vallen. Dit kan zorgen voor omleidingen, vertragingen en uitval."

De Rotterdamse vervoerder RET laat op de website weten dat door storm Benjamin op metrolijn B geen metro's tussen Hoek van Holland Strand en Hoek van Holland Haven rijden. De vervoerder raadt reizigers aan de actuele reisinformatie in de gaten te houden.

Op de wegen waren er landelijk er "vrij veel ongelukken" die tot vertraging leiden, maar die zijn volgens een woordvoerster van de ANWB niet allemaal toe te schrijven aan Benjamin. Vooral rond Utrecht is het donderdag einde middag erg druk. Ook bij Arnhem staat het vast, maar dat komt door het sinkhole op de A12, waardoor verkeer moet omrijden.

De impact van de storm op de avondspits viel uiteindelijk mee, vindt Rijkswaterstaat: 'Het was drukker dan normaal, maar grote incidenten bleven uit.'

Veerboot Engeland

De storm heeft ook gevolgen voor een beperkt deel van de veerverbindingen naar Engeland. De Princess Seaways van veerbootmaatschappij DFDS naar Newcastle vertrok vanwege de harde wind eerder uit Nederland, meldde een woordvoerder van DFDS.

De boot moest om 17.30 uur uit IJmuiden vertrekken, maar dat werd vervroegd naar 15.00 uur "om het hoogtepunt van de storm te vermijden". De andere veerboot, King Seaways, zou wel zoals gepland uitvaren. "We houden de weersomstandigheden continu in de gaten en zullen onze klanten informeren als er wijzigingen zijn in onze afvaarten."

De minicruisedienst tussen IJmuiden en Newcastle is echter geschrapt. "We hebben alle passagiers van de minicruise geannuleerd omdat we enige vertraging bij aankomst verwachten, waardoor de tijd aan wal korter zal zijn" in beide steden. De woordvoerder meldde niet om hoeveel passagiers en boten het gaat.

Daklozenopvang open

Dakloze mensen zijn in Den Haag donderdagmiddag al welkom bij het Leger des Heils voor opvang, laat een woordvoerster van de gemeente weten. De winterkouderegeling gaat eigenlijk pas op 1 november in, maar vanwege storm Benjamin kunnen mensen deze donderdag al terecht.

De opvang is open sinds 17.00 uur. Mensen kunnen een warme maaltijd krijgen. Er is plaats voor tachtig dakloze mensen. Of de opvang openblijft, of alleen donderdag opent en dan weer sluit tot 1 november, is volgens de gemeentewoordvoerster afhankelijk van het weer.

Den Haag is de enige stad waar de winterkouderegeling ook ingaat bij de weerswaarschuwing code oranje, zo valt te lezen op de website van het Leger des Heils. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam laat weten dat de winteropvang daar inderdaad pas later opengaat.