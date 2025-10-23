Schiphol schrapt tientallen vluchten uit voorzorg voor komst storm Benjamin

Op Schiphol worden vanaf donderdagmiddag 16.00 uur tientallen vluchten geschrapt vanwege de verwachte harde wind en storm Benjamin. De luchthaven waarschuwt reizigers om rekening te houden met vertragingen en langere wachttijden.

Volgens het KNMI geldt vanaf donderdagmiddag code oranje in de westelijke kustprovincies. Er is kans op zeer zware windstoten, vooral langs de kust en op open terrein. Volgens meteoroloog Robert de Vries kunnen daar windstoten tot 120 kilometer per uur voorkomen.

Ruim 80 retourvluchten geannuleerd

KLM annuleert 84 retourvluchten vanaf Schiphol vanwege het stormachtige weer, laat een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij weten. "Passagiers zijn hier zo snel mogelijk over geïnformeerd en worden omgeboekt naar de eerstvolgende mogelijkheid. Wij vinden het heel vervelend voor de passagiers die hiermee te maken krijgen."

Reizigers wordt aangeraden om hun vluchtschema goed te controleren voordat ze naar de luchthaven vertrekken. Verwacht wordt dat de wind in de loop van vrijdagochtend langzaam afneemt.

Op Rotterdam The Hague Airport is donderdag één vlucht geannuleerd vanwege het weer, laat een woordvoerster weten.

Mogelijk ook vertragingen op het spoor

De storm kan ook het verkeer op de weg en het spoor flink ontregelen. Volgens ProRail kan de storm voor hinder gaan zorgen, vooral in het westen en midden van het land. De vervoerders en ProRail raden reizigers aan om zowel het weerbericht als de reisplanner goed in de gaten te houden en donderdag eerder naar huis te gaan, als dat nodig is.

Medewerkers van ProRail Incidentenbestrijding zijn paraat om snel in te grijpen bij eventuele gestrande treinen en ook extra storingsploegen van de aannemers staan klaar voor reparaties aan het spoor. Als het te hard gaat waaien, kunnen spoorwerkzaamheden tijdelijk worden stilgelegd en terminals voor goederentreinen worden gesloten.

ProRail raadt aan om ook vrijdagochtend nog de reisplanner te raadplegen, al zal de storm dan zijn geluwd. Het kan zijn dat er stormschade aan het spoor moet worden gerepareerd.