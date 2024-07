Waarom regent het dit jaar zoveel in West-Europa, en houdt het ooit op?

Het zal je niet ontgaan zijn. Het regent... veel. Het afgelopen jaar is er nog nooit zo veel regen gevallen. Zoals meteoroloog Jordi Huirne het al noemt: West-Europa is dit jaar het afvoerputje op het gebied van regen. Maar hoe kan dat? En misschien nog wel belangrijker: houdt het binnenkort op?

De natte afgelopen maanden hebben allemaal te maken met een combinatie van toevalsfactoren, legt Jordi uit. "Het is een combinatie van de nasleep van weerfenomeen El Niño, het warme zeewater door klimaatverandering en gewoon pech."

Door El Niño is het zeewater aan de andere kant van de wereld in de Stille Oceaan voor de kust van bijvoorbeeld Peru en Ecuador, heel warm. Daardoor staat het weer daar op zijn kop, zegt Jordi. "Warm water is een voedingsbron voor buien." De nasleep van El Niño heeft uiteindelijk ons een natte lente bezorgd. Omdat ook de Atlantische Oceaan dankzij de klimaatverandering extreem warm was, viel nog meer regen dan normaal.

Hardnekkig beeld

En zolang de wind vanuit het westen blijft komen, blijft dit. Er zijn dan ook veel minder hogedrukgebieden te zien deze zomer. "Het is een heel hardnekkig beeld, deze regen." Toch is Jordi hoopvol voor de komende tijd. "Het gaat niet opeens een hete, droge zomer worden, maar de wisselvalligheid slaat vanaf komende week wel positief om. Er komen nu juist meer mooie dagen aan dan slechte dagen."

En nog een positief iets: na een slechte zomer komt vaak wel een heel mooi najaar.

Het wordt alles of niets. Jordi Huirne

De komende jaren gaan we dit waarschijnlijk vaker zien, sluit Jordi af. "Het wordt echt alles of niets. Of een hete, droge zomer waarbij we schreeuwen om water of alles verzuipt door de regen. Het kan elk jaar anders zijn."