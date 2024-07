Eindelijk: we kunnen weer even van de zomer gaan genieten!

De eerste dagen van juli waren nou niet echt zomers te noemen, maar daar komt deze week verandering in. Het wordt dus weer tijd om de parasol op te zetten, drankjes koud te zetten en heerlijk van de zon te genieten.

Het wordt maandag al een stuk mooier dan het afgelopen weekend. Er kan hier en daar een spatje lichte regen vallen, maar het is grotendeels droog en zonnig. In de loop van de ochtend kunnen er wat stapelwolken ontstaan. In de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 19 tot 23 graden.

Dinsdag wordt het zomers warm: op grote schaal wordt het 25 tot 29 graden, alleen aan de kust iets koeler met zo'n 23-24 graden. Er is een mix van wolken en zon. In de avond trekken er pittige regen- en onweersbuien over het land. Vanaf 18.00 heeft het KNMI dan ook code geel afgegeven voor kans op overlast door zware onweersbuien in het heel land.

Woensdag wordt het iets koeler, maar is het nog steeds aangenaam zomerweer met temperaturen rond de 21 tot 24 graden. De dagen erna blijft het wisselvallig.