Woensdag sneeuw verwacht: KNMI waarschuwt met code geel

Pas op als je woensdag de weg op gaat. In de drie noordelijke provincies moet men die dag opnieuw rekening houden met mogelijke gladheid door sneeuw.

Vanaf vroeg in de morgen valt er af en toe sneeuw in Drenthe, Friesland, Groningen en het oostelijk Waddengebied, waardoor er op de weg meer kans is op ongelukken. Het KNMI verwacht daar plaatselijk 1 tot 3 centimeter sneeuw en geeft daarom voor die provincies weer waarschuwingscode geel uit.

Worden weerwaarschuwingen te snel gegeven? Bekijk het in de uitlegvideo hieronder:

2:39 Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?

Dinsdag gold vanaf de nacht voor bijna alle provincies ook de waarschuwing. De drie noordelijke provincies hadden er nog tot later op de dinsdagochtend mee te maken.

Woensdag moeten mensen in Drenthe en Friesland extra opletten tussen 07.00 uur en 14.00 uur. Vanaf de middag zal het daar naar verwachting droog zijn. In Groningen is het de hele dag opletten geblazen omdat het daar van 06.00 uur tot middernacht kan gaan sneeuwen.

ANP