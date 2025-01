Sneeuwgolf: veel meer sneeuw verwacht, tot 20 centimeter en groter gebied Nederland

Het zijn spannende tijden voor winterliefhebbers. Woensdagavond trekt een sneeuwzone over Limburg, waardoor een paar centimeter sneeuw wordt verwacht. Donderdagochtend komt daar een volgende 'golf' achteraan. Dit gebied is actiever en zorgt voor sneeuw in het zuiden en oosten. Er kan meer dan 15 centimeter vallen.

Door meteoroloog Jordi Huirne

Na een prachtige woensdagmiddag met flink wat zon, raakt het in de namiddag in het zuiden al bewolkt. Vanuit België komt een storing steeds dichterbij, en rond het avonduur valt in Zuid-Limburg de eerste sneeuw. Eerst gaat het om smeltende sneeuw, maar zodra de temperatuur richting het vriespunt daalt, blijft de sneeuw al snel liggen, zeker in de heuvels.

Later in de avond gaat het ook in de rest van Limburg sneeuwen, net als in het oosten van de provincie Brabant. In Zeeland, de rest van Brabant en in de Achterhoek valt wat natte sneeuw.

Ten zuiden van de lijn Eindhoven – Venray valt 1 tot 5 centimeter sneeuw. In de Limburgse heuvels valt al meer, met 5 tot lokaal 10 cm.

Sneeuwverrassing

In de nacht naar donderdag trekt de neerslag snel naar Duitsland weg en wordt het tijdelijk droog. Dit is maar even, want in de tweede helft van de nacht komt vanuit het zuiden een nieuwe pluk neerslag het land binnentrekken. In een strook van Zeeuws-Vlaanderen, via Brabant en Limburg naar de Achterhoek gaat het opnieuw sneeuwen. Eerder dachten de computerberekeningen dat deze sneeuw voor België bestemd was, maar alles lijkt nu veel noordelijker uit te komen.

De sneeuwverwachting

De ochtendspits zal dan ook chaotisch verlopen in het zuiden en oosten van het land. Volgens de huidige verwachting valt in een lijn van Zeeland via het rivierengebied en de Veluwe naar Twente wat smeltende sneeuw. Daardoor kan het plaatselijk glad worden. Ten zuiden van de lijn Breda – Arnhem – Haaksbergen wordt het waarschijnlijk wit met een paar centimeter sneeuw.

De meeste sneeuw valt in het oosten van de provincie Brabant en in Limburg: 5 tot 10 centimeter en op sommige plekken zelfs ruim 10 centimeter.

15 tot 20 centimeter

In Zuid-Limburg valt de meeste sneeuw. In de vroege ochtend valt eerst even ijsregen of zelfs ijzel, waarna het overgaat in sneeuw. In korte tijd valt er 10 centimeter bij, waardoor het sneeuwdek rond het middaguur in de heuvels kan aangroeien tot 15 cm. Mogelijk gaat het Drielandenpunt zelfs richting 20 centimeter.

In Zuid-Limburg blijft het ook begin van de donderdagmiddag nog sneeuwen, pas in de tweede helft van de middag wordt het droger. De temperatuur blijft steken rond het vriespunt. In de rest van het land wordt het snel droger, met flink wat ruimte voor de zon, afgewisseld door winterse buien met hagel en natte sneeuw. Tijdens zonnige momenten is het een graad of 5. Waar maar een dun laagje sneeuw ligt, zal het landschap snel weer groen worden.

Dagenlang winter in Limburg

In het oosten van Brabant, het noorden van Limburg en vooral Zuid-Limburg, waar meer dan 5 cm sneeuw ligt, blijft de winter tot en met dinsdag aanhouden. Overdag ligt de temperatuur rond of zelfs iets onder het vriespunt en in de nachten vriest het licht tot matig. Mocht het goed opklaren, dan is vooral in het heuvelland strenge vorst niet uitgesloten.

De rest van het land komt er bekaaid vanaf met een groen landschap en slechts lichte tot mogelijk matige vorst in de nachten. Wel is het dit weekend overal droog, met af en toe wat ruimte voor de zon.