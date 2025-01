Sneeuw trekt weg, maar code geel terug tijdens avondspits

Het sneeuwgebied dat voor een wit landschap heeft gezorgd in Noord-Brabant en Limburg trekt donderdagmiddag weg richting het oosten. Het grootste deel van het land blijft zonder sneeuw, maar voor de echte liefhebbers is er goed nieuws: in Zuid-Limburg blijft de sneeuw tot dinsdag liggen.

Dat belooft meteoroloog Jordi Huirne, die donderdagochtend in de Limburgse heuvels stond. "Als je nog van de sneeuw wil genieten, raad ik je aan om deze kant op te komen dit weekend. We krijgen waarschijnlijk niet meer winterse dagen in januari," aldus Huirne.

De dikste sneeuwlaag is tot nu toe gemeten in het Zuid-Limburgse Vijlen, waar 12 centimeter sneeuw viel. Elders in Limburg viel woensdagavond tussen de 4 en 9 centimeter sneeuw. In Gelderland en Noord-Brabant bleef het lokaal beperkt tot zo'n 2 à 3 centimeter.

Gladheid blijft

Hoewel de sneeuwbuien ons land verlaten, blijft het goed opletten. Volgens Huirne zal er geen nieuwe sneeuw meer vallen die blijft liggen, maar door bevriezing kan het wel erg glad zijn, vooral in de nacht van donderdag op vrijdag. Daarom geldt in de meeste provincies code geel tot en met vrijdagochtend.

In Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland geldt code geel vanaf 17.00 uur donderdagmiddag. Voor Utrecht, Drenthe, Overijssel, Groningen en Friesland geldt code geel vanaf 18.00 uur. In alle provincies blijft de weerswaarschuwing van kracht tot 11.00 uur vrijdagochtend.