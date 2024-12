Ook zo'n vermoeid gevoel tijdens deze sombere dagen? Dit kun je ertegen doen

De maand december is alles behalve zonnig te noemen. Sterker nog: in 30 jaar tijd is het nog niet zo somber geweest. Veel mensen hebben last van vermoeidheid, somberheid en lusteloosheid, oftewel: een winterdip. Hoe kom je met deze dip de winter door? En wat kun je er tegen doen?

De donkere dagen voor Kerst worden ze wel genoemd, deze grijze dagen. Alleen is het sinds 1993 niet meer voorgekomen dat we zo veel dagen op rij geen zon zien, zo is te zien in bovenstaande video.

Door de sombere, korte en donkere dagen kun je last krijgen van een slecht humeur. Doordat het minder lang licht is, blijft het lichaam melatonine (een stofje in de hersenen dat zorgt voor de aanmaak van slaap) aanmaken. Hierdoor kun je vermoeid en somber raken. Zodra het voorjaar begint, verdwijnen deze klachten meestal vanzelf. Maar hoe zorg je ervoor dat je je wat eerder beter gaat voelen?

Meer licht en vitaminen

Sowieso is het belangrijk om in deze donkere dagen het licht naar binnen te laten. Doe de gordijnen open en zet de lichten wat vaker aan. Op deze manier zul je je al snel wat beter voelen. Ook is het belangrijk om in beweging te blijven. Daardoor maak je endorfine aan: een gelukshormoon dat je wat beter laat voelen. Het hoeft geen intensieve training te zijn: een wandeling of fietstochtje is vaak al voldoende.

Het is ook belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Focus je op dingen waar je blij van wordt en zorg voor genoeg leuke activiteiten gedurende de dag. Eet ook gezond en gevarieerd. Denk daarbij aan groenten en fruit, en niet te veel koffie en alcohol.

Mochten bovenstaande tips niet helpen, dan is het misschien verstandig om naar de huisarts te gaan. Je huisarts kan je vaak persoonlijk advies geven om de donkere dagen positiever en beter door te komen.