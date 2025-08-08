Terug

Meta AI op WhatsApp: wat is het en hoe zet je het uit?

WhatsApp

Gisteren, 08:47

Misschien is het je al opgevallen: het blauwe cirkeltje dat in je scherm op WhatsApp zweeft, boven 'Instellingen'. Het gaat om Meta AI, een nieuwe manier om te chatten met behulp van kunstmatige intelligentie. Zo kun je Meta AI bijvoorbeeld gebruiken om te reageren op een bericht. Maar betekent dat dat het bedrijf toegang heeft tot je chats? En hoe zet je de functie uit? We leggen het je uit.

Meta AI is een optionele functie in WhatsApp. Het kan vragen beantwoorden, ideeën geven, afbeeldingen maken en zelfs meedenken in groepsgesprekken. De technologie is beschikbaar in een beperkt aantal landen en werkt momenteel alleen in onder andere het Engels, Duits, Frans en Spaans.

Kan Meta AI meelezen in chats?

Je kunt Meta AI gebruiken door er direct mee te chatten of door het in een groepsgesprek te taggen. Maar wat gebeurt er met de informatie die je deelt?

Meta benadrukt dat persoonlijke gesprekken met vrienden en familie privé blijven. Alleen berichten die je bewust met Meta AI deelt, worden verwerkt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de AI te verbeteren. Door de end-to-endversleuteling kan niemand buiten de chat je gewone berichten of oproepen lezen, ook Meta zelf niet.

Hoe zet je Meta AI uit?

Gebruik je de AI in een groepsgesprek, dan kunnen alle deelnemers zien dat het om een AI-chat gaat. Gevoelige informatie, zoals wachtwoorden of financiële gegevens, wordt afgeraden om te delen. Je kunt via het Privacycentrum van Meta altijd je interacties met de AI inzien en verwijderen.

Wil je Meta AI uitzetten? Dat doe je zo:

  1. Open een (groeps)gesprek in WhatsApp

  2. Selecteer de naam

  3. Tik op 'Geavanceerde privacy voor chats'

  4. Vink de functie aan of uit door op de schakelaar te tikken

Let op! Je moet dit per chat aan- of uitzetten. Alleen beheerders kunnen de optie aan- of uitzetten in groepschats.

