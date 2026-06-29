Grote verandering bij WhatsApp, gebruikersnamen in plaats van telefoonnummers

Er is een grote verandering op komst bij WhatsApp. Gebruikers van de chatdienst kunnen straks een gebruikersnaam kiezen voor hun account. Daardoor wordt het mogelijk om via de app contact te onderhouden zonder je telefoonnummer te delen. Die verandering moet de privacy van gebruikers vergroten.

WhatsApp, dat eigendom is van Meta Platforms, laat mensen vanaf maandag alvast een unieke gebruikersnaam vastleggen. De functie komt later dit jaar beschikbaar. Volgens de berichtendienst krijgen mensen met een gebruikersnaam meer controle over wie hun telefoonnummer kan zien. Dat is vooral handig bij contact met nieuwe mensen of als iemand deelneemt aan een groepsgesprek. WhatsApp noemt de wijziging een belangrijke verbetering van de privacy.

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Beeld: WhatsApp/Meta

'Telefoonnummer delen is grote stap'

"Wanneer je iemand nieuw ontmoet, bijvoorbeeld een studiegenoot, buur of iemand die je op een evenement leert kennen, kan het delen van je telefoonnummer als een grote stap voelen", zegt een manager bij het bedrijf. De functie lijkt op vergelijkbare identificatiesystemen van concurrerende berichtenapps, zoals Signal.