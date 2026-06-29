OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grote verandering bij WhatsApp, gebruikersnamen in plaats van telefoonnummers

Tech-nieuws

Gisteren, 21:07

Link gekopieerd

Er is een grote verandering op komst bij WhatsApp. Gebruikers van de chatdienst kunnen straks een gebruikersnaam kiezen voor hun account. Daardoor wordt het mogelijk om via de app contact te onderhouden zonder je telefoonnummer te delen. Die verandering moet de privacy van gebruikers vergroten.

WhatsApp, dat eigendom is van Meta Platforms, laat mensen vanaf maandag alvast een unieke gebruikersnaam vastleggen. De functie komt later dit jaar beschikbaar. Volgens de berichtendienst krijgen mensen met een gebruikersnaam meer controle over wie hun telefoonnummer kan zien. Dat is vooral handig bij contact met nieuwe mensen of als iemand deelneemt aan een groepsgesprek. WhatsApp noemt de wijziging een belangrijke verbetering van de privacy.

Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over AI in WhatsApp. Bekijk de video daarover bovenaan dit artikel.

Beeld: WhatsApp/Meta

Beeld: WhatsApp/Meta

'Telefoonnummer delen is grote stap'

"Wanneer je iemand nieuw ontmoet, bijvoorbeeld een studiegenoot, buur of iemand die je op een evenement leert kennen, kan het delen van je telefoonnummer als een grote stap voelen", zegt een manager bij het bedrijf. De functie lijkt op vergelijkbare identificatiesystemen van concurrerende berichtenapps, zoals Signal.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Kettingbericht gaat rond op WhatsApp: kan Meta AI echt meelezen in groepschats?
Kettingbericht gaat rond op WhatsApp: kan Meta AI echt meelezen in groepschats?
Expert waarschuwt voor 'meidenhuizen' op WhatsApp: 'Stap uit deze openbare kanalen'
Expert waarschuwt voor 'meidenhuizen' op WhatsApp: 'Stap uit deze openbare kanalen'
Ouders kunnen straks zien wat hun kind doet op WhatsApp
Ouders kunnen straks zien wat hun kind doet op WhatsApp
WhatsApp toont voortaan advertenties: hier krijg je ze te zien
WhatsApp toont voortaan advertenties: hier krijg je ze te zien
Nieuwe functie Whatsapp: nieuwe groepsleden kunnen voortaan oudere berichten lezen
Nieuwe functie Whatsapp: nieuwe groepsleden kunnen voortaan oudere berichten lezen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.