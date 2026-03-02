WhatsApp toont voortaan advertenties: hier krijg je ze te zien

WhatsApp-gebruikers in Europa krijgen voortaan advertenties te zien in de app. Dat laat de chatdienst weten op sociale media. De reclames verschijnen in het tabblad Updates, waar ook gepromote kanalen en Status-updates staan. Dat is het deel van de app waar je de statusberichten van vrienden ziet, zoals foto's en filmpjes die 24 uur zichtbaar zijn. In andere delen van de wereld waren deze advertenties al langer zichtbaar.

"Gepromote Kanalen en advertenties in Status zijn nu wereldwijd beschikbaar, dus je zult ze waarschijnlijk in het Updates-tabblad zien, als je ze nog niet hebt gezien", schrijft WhatsApp.

WhatsApp stelt dat chatberichten nog steeds end-to-end versleuteld zijn en dat chats "off-limits" zijn. Wat dat precies inhoudt, legt het bedrijf niet verder uit. Meta meldde eerder dat advertentiegegevens van Facebook kunnen worden gebruikt voor WhatsApp-advertenties, als gebruikers hun accounts hebben gekoppeld.

Criminelen gebruiken WhatsApp om fraude te plegen. Hoe je dit herkent en voorkomt zie je in de onderstaande video:

1:37 Hart van Nederland legt uit: wat is WhatsApp-fraude

Dat advertenties naar WhatsApp zouden komen, was al langer bekend. Alleen de exacte invoeringsdatum in Europa was nog niet duidelijk. Europese gebruikers zagen de reclames later, omdat de Ierse privacytoezichthouder zorgen had. Of en wat er is aangepast, is niet bekend.

Volgens het bedrijf worden de reclames niet gebaseerd op wat je in je chats schrijft. WhatsApp zegt alleen algemene gegevens te gebruiken, zoals je land, taal en welke kanalen je volgt. Telefoonnummers worden volgens het bedrijf niet gedeeld met adverteerders. WhatsApp beloofde jarenlang reclamevrij te blijven, maar kiest nu toch voor advertenties in de app.