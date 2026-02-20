Nieuwe functie Whatsapp: nieuwe groepsleden kunnen voortaan oudere berichten lezen

WhatsApp-gebruikers opgelet! WhatsApp kondigt donderdag een nieuwe functie aan. Binnenkort kunnen nieuwe deelnemers van een groepschat ook oude berichten lezen. Daardoor blijven zij beter op de hoogte van wat er eerder is besproken.

Wanneer je later deelneemt aan een groepschat, zorgt de nieuwe WhatsApp-functie ervoor dat je meteen 'up to date' bent. Groepsbeheerders kunnen namelijk 25 tot maximaal 100 recente berichten delen die eerder in de groepschat zijn verstuurd.

Donderdag meldt de berichtendienst een nieuwe functie uit te gaan rollen. Beeld: Whatsapp

Transparantie

Bij de nieuwe functie wordt iedereen in de groepschat op de hoogte gebracht wanneer een nieuwe deelnemer oude berichten te lezen krijgt. Volgens WhatsApp moet dit voor meer transparantie zorgen.

In deze video zie je hoe oplichters te werk gaan bij WhatsApp-fraude en wat je kunt doen om niet in hun val te trappen:

1:37 Hart van Nederland legt uit: wat is WhatsApp-fraude

Geleidelijk beschikbaar

WhatsApp is begonnen met het geleidelijk beschikbaar maken van de functie voor appgebruikers.