Deze langverwachte WhatsApp-functie komt binnenkort naar de iPhone

Vandaag, 10:48

iPhone-gebruikers kunnen binnenkort eindelijk gebruikmaken van een functie waar Android-bezitters al langer toegang toe hebben: het beheren van meerdere WhatsApp-accounts op één toestel. Dat meldt Bright.nl.

De nieuwe functie is volgens WABetaInfo al beschikbaar in een testversie van de app. In het instellingenmenu verschijnt de optie Account List, waarmee een tweede profiel kan worden toegevoegd. Op dit moment kunnen gebruikers maximaal twee accounts activeren. Deze accounts werken volledig gescheiden van elkaar en wisselen onderling geen gegevens uit.

Testgroep

De huidige testgroep kan kiezen om een bestaand WhatsApp-nummer toe te voegen, een nieuw account te registreren of een zogenoemd companionaccount aan te maken. Voor nu is de functie alleen beschikbaar voor testers, maar naar verwachting kunnen binnenkort alle iPhone-gebruikers ermee aan de slag.

Dat zal voor veel mensen goed nieuws zijn: tot nu toe moesten zij steeds in- en uitloggen of allerlei creatieve omwegen gebruiken om meerdere accounts te beheren.

Door Redactie Hart van Nederland

