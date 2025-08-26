Terug

WhatsApp introduceert voicemail en reminders bij gemiste oproepen

WhatsApp

26 aug 2025, 11:13

WhatsApp komt binnenkort met een update waarmee je voortaan een voicemail kunt achterlaten. Wanneer iemand die je via WhatsApp probeert te bellen niet opneemt, verschijnt er een knop waarmee je een spraakbericht kunt inspreken.

"Hey, ik ben er even niet. Spreek wat in na de piep of stuur me een appje." Een nieuwe uitvinding is het natuurlijk niet, want een voicemail achterlaten kan bij gewone telefoongesprekken al jaren. Binnenkort kan dit dus ook via WhatsApp. Na de komende update verschijnt er een knop wanneer de persoon die je belt niet opneemt. Daarmee kun je een spraakbericht opnemen dat de ander later kan beluisteren.

Reminder

Naast de voicemailfunctie komt WhatsApp ook met andere updates. Zo kun je straks een reminder instellen voor gemiste oproepen. Daarmee herinnert de app je eraan dat je iemand nog terug moet bellen als je de eerste keer geen gehoor kreeg.

Bellen via WhatsApp heeft als voordeel dat het via internet gaat en niet ten koste van je bundel. Je gebruikt dus geen belminuten, zolang je telefoon met internet is verbonden.

