WhatsApp breidt AI-functie uit: berichten herschrijven met één klik

De nieuwe Meta AI-functie in WhatsApp wordt binnenkort verder uitgebreid. In de Verenigde Staten en andere landen wordt een optie uitgerold waarmee kunstmatige intelligentie je appjes kan herschrijven. Er zit nu al een AI-knop in de app, maar straks kan dat direct vanuit een chat.

De knop komt naast de emoji- en gif-functie te staan. Je tikt je bericht nog steeds zelf, maar je kunt daarna kiezen voor een verbetering of een andere toon. Stel, je typt: 'jouw zelfgemaakte lasagne is echt goor', dan kan de AI dat bijvoorbeeld een stuk vriendelijker opschrijven. Je kunt het bericht zo vaak laten aanpassen tot je tevreden bent.

Privacy

Wat betreft de privacy, wil Meta benadrukken dat het bedrijf of de app niet meeleest met je berichtjes en dat gesprekken privé blijven.

Wanneer de functie ook in Nederland beschikbaar wordt, is nog niet duidelijk. In een blogpost laat Meta, het bedrijf achter WhatsApp, weten dat de uitbreiding voorlopig alleen in de VS en een aantal andere landen wordt uitgerold.