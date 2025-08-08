Grote zorgen om AI in WhatsApp, één op drie denkt aan stoppen met app

WhatsApp heeft onlangs een grote verandering doorgevoerd: gebruikers kunnen de Meta AI-chatbot nu in het Nederlands aanspreken. Klinkt handig, maar uit een panelonderzoek van Hart van Nederland blijkt dat veel mensen het er benauwd van krijgen.

Maar liefst 63 procent van de ondervraagden geeft aan zich zorgen te maken over het gebruik van kunstmatige intelligentie in chatapps zoals WhatsApp. Vooral het idee dat een slimme robot misschien mee zou kunnen lezen, roept wantrouwen op. Van de WhatsApp-gebruikers denkt 31 procent er serieus over om de app te verlaten vanwege privacyzorgen, mede vanwege de nieuwe kunstmatige intelligentietoevoeging. Nog eens 7 procent is zelfs al geheel overgestapt naar een alternatief zoals Signal.

Toch geeft een meerderheid van 62 procent aan niet concreet na te denken over stoppen met WhatsApp. De reden? Voor veel mensen is het simpel: hun hele sociale kring zit op WhatsApp. Uit het onderzoek blijkt dat 55 procent de aanwezigheid van bekenden de belangrijkste reden vinden om de app te gebruiken. Slechts 31 procent noemt privacy en veiligheid als doorslaggevend in hun keuze voor welke chatapp ze gebruiken, vooral mensen die nu overwegen te stoppen met WhatsApp. Een veel kleiner deel, 13 procent, kiest hun chatapps vooral op basis van gemak of design.

De makers achter WhatsApp zelf zeggen dat gewone gesprekken privé blijven. Alleen als je zelf contact opneemt met Meta AI, of het aanroept in een (groeps)gesprek, wordt dat specifieke bericht verwerkt. Meta zegt die berichten te gebruiken om de AI te verbeteren. Volgens het bedrijf zijn gewone chats met vrienden of familie nog altijd afgeschermd door end-to-endversleuteling, waardoor ook zij niet kunnen meelezen. Wie dat niet vertrouwt, kan zijn interacties met de AI bekijken of verwijderen via het Privacycentrum van Meta.