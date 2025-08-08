Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grote zorgen om AI in WhatsApp, één op drie denkt aan stoppen met app

Panel

Gisteren, 16:32

Link gekopieerd

WhatsApp heeft onlangs een grote verandering doorgevoerd: gebruikers kunnen de Meta AI-chatbot nu in het Nederlands aanspreken. Klinkt handig, maar uit een panelonderzoek van Hart van Nederland blijkt dat veel mensen het er benauwd van krijgen.

Maar liefst 63 procent van de ondervraagden geeft aan zich zorgen te maken over het gebruik van kunstmatige intelligentie in chatapps zoals WhatsApp. Vooral het idee dat een slimme robot misschien mee zou kunnen lezen, roept wantrouwen op. Van de WhatsApp-gebruikers denkt 31 procent er serieus over om de app te verlaten vanwege privacyzorgen, mede vanwege de nieuwe kunstmatige intelligentietoevoeging. Nog eens 7 procent is zelfs al geheel overgestapt naar een alternatief zoals Signal.

Toch geeft een meerderheid van 62 procent aan niet concreet na te denken over stoppen met WhatsApp. De reden? Voor veel mensen is het simpel: hun hele sociale kring zit op WhatsApp. Uit het onderzoek blijkt dat 55 procent de aanwezigheid van bekenden de belangrijkste reden vinden om de app te gebruiken. Slechts 31 procent noemt privacy en veiligheid als doorslaggevend in hun keuze voor welke chatapp ze gebruiken, vooral mensen die nu overwegen te stoppen met WhatsApp. Een veel kleiner deel, 13 procent, kiest hun chatapps vooral op basis van gemak of design.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Meld je aan

De makers achter WhatsApp zelf zeggen dat gewone gesprekken privé blijven. Alleen als je zelf contact opneemt met Meta AI, of het aanroept in een (groeps)gesprek, wordt dat specifieke bericht verwerkt. Meta zegt die berichten te gebruiken om de AI te verbeteren. Volgens het bedrijf zijn gewone chats met vrienden of familie nog altijd afgeschermd door end-to-endversleuteling, waardoor ook zij niet kunnen meelezen. Wie dat niet vertrouwt, kan zijn interacties met de AI bekijken of verwijderen via het Privacycentrum van Meta.

Lees ook

Meta AI op WhatsApp: wat is het en hoe zet je het uit?
Meta AI op WhatsApp: wat is het en hoe zet je het uit?
Onschuldige familiefoto op social? Pas op dat je kind niet in AI-porno belandt
Onschuldige familiefoto op social? Pas op dat je kind niet in AI-porno belandt
Makers willen met AI zwarte piet wegpoetsen uit bekende jeugdfilm
Makers willen met AI zwarte piet wegpoetsen uit bekende jeugdfilm
Ophef om WeTransfer: gebruiken ze straks jouw bestanden voor AI?
Ophef om WeTransfer: gebruiken ze straks jouw bestanden voor AI?

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.