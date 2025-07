Makers willen met AI zwarte piet wegpoetsen uit bekende jeugdfilm

De makers van de populaire jeugdfilm Bennie Stout uit 2010 willen met behulp van kunstmatige intelligentie de zwarte pieten in de film vervangen door roetveegpieten. Regisseur Johan Nijenhuis bevestigt tegenover het Nederlands Dagblad dat er contact is gelegd met een Amerikaans techbedrijf dat deze aanpassing technisch mogelijk moet maken.

De reden voor de geplande aanpassing? Geen enkele streamingdienst wil de film in de huidige vorm nog aanbieden. "De film is heel tijdloos en nog steeds heel leuk", zegt Nijenhuis. "Maar op dit moment wil geen enkele streamingdienst de film vertonen vanwege de zwarte pieten." De optie om scènes opnieuw te filmen werd overwogen, maar bleek volgens de makers te duur. Met AI zou het sneller én goedkoper kunnen.

Hoe gevoelig het onderwerp zwarte piet inmiddels ligt, zie je ook terug in deze video over het verdwijnen van sinterklaasversiering uit de winkelstraten:

2:21 Sinterklaasfeest verdwijnt uit straatbeeld: ‘Discussie rond zwarte piet speelt een rol’

AI moet film 'streambaar' maken

Bennie Stout, met onder anderen Hanna Verboom en Irene Moors, was in 2011 een grote bioscoophit. De film speelt zich af in de jaren dertig van de vorige eeuw. Het sinterklaasthema speelt een belangrijke rol, waardoor het uiterlijk van de pieten in de film tegenwoordig gevoelig ligt.

Niet alleen Bennie Stout kampt met dit probleem. Eerder werd bekend dat Het Paard van Sinterklaas niet meer mag worden vertoond om dezelfde reden. Producent Burny Bos haalde de film zelf uit roulatie.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt! Meld je aan

Hart van Nederland/ANP