NPO tikt Ongehoord Nederland wéér op de vingers om Zwarte Pieten

De NPO heeft omroep Ongehoord Nederland opnieuw aangesproken op het beleid rondom Sinterklaasuitzendingen binnen de publieke omroep. Dit naar aanleiding van een uitzending van Ongehoord Nieuws op donderdag, waarin zwartgeschminkte pieten in de studio verschenen. Sinds 2019 hanteert de publieke omroep het beleid dat alleen roetveegpieten in beeld worden gebracht.

"De NPO gaat niet over de inhoud van programma’s en respecteert de redactionele onafhankelijkheid van omroepen. Tegelijkertijd heeft de NPO eerder aangegeven dat er binnen de publieke omroep geen ruimte is voor programma’s met zwarte pieten," aldus de woordvoerder. "De afgelopen jaren is er, in samenwerking met de NTR, bewust gekozen voor een Sinterklaasjournaal zonder zwarte piet. We zullen Ongehoord Nederland hier opnieuw op wijzen."

Eerder was er een stelling bij de voormalige talkshow HLF8: 'Ongehoord Nederland hoort niet thuis bij de NPO". De video van die stelling zie je bovenaan dit artikel.

Blokkering

Ongehoord Nederland heeft eerder kritiek gekregen van de NPO over het tonen van zwarte pieten. Zo werd eerder dit jaar een programma-idee van de omroep, waarin Zwarte Piet centraal stond, geblokkeerd. Ook toen werd het beleid benadrukt dat zwarte pieten niet meer op de publieke omroep mogen worden getoond.

Hart van Nederland/ANP