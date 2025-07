Ophef om WeTransfer: gebruiken ze straks jouw bestanden voor AI?

Er is flinke ophef ontstaan over een nieuwe passage in de algemene voorwaarden van WeTransfer. Veel gebruikers vrezen dat hun bestanden zomaar gebruikt kunnen worden om kunstmatige intelligentie mee te trainen. Vooral een passage over het geven van een breed licentierecht aan WeTransfer zorgt voor onrust.

Volgens tech- en privacyjurist Menno Weij is de kern van de voorwaarden al langer hetzelfde, maar blijft het punt gevoelig: "Ze willen nog steeds hun AI trainen met onze persoonsgegevens", zegt hij tegen BNR. Weij wijst erop dat gebruikers vaak niet de juridische eigenaar zijn van de bestanden die ze versturen. "Dan kun je ook geen rechten weggeven, terwijl dat in de praktijk misschien wel lijkt te gebeuren."

WeTransfer reageert op de onrust met een toelichting en een aanpassing. Het Nederlandse bedrijf zegt dat de gebruikers zélf eigenaar blijven van hun content: "Your content is always your content", zo stelt het bedrijf in een verklaring. Ook zeggen ze dat ze géén AI inzetten voor het verwerken van klantbestanden, en dat er géén sprake is van verkoop aan derden.

Waarom zijn mensen toch zo bezorgd?

De passage die mensen opviel ging over een licentie "om content te gebruiken, wijzigen, verspreiden en zelfs afgeleide werken te maken." Dat klinkt alsof alles wat je verstuurt bij WeTransfer ook door hen gebruikt mag worden, zonder dat je daar iets over te zeggen hebt of voor terugziet.

WeTransfer geeft toe dat deze formulering verwarring heeft opgeleverd en zegt nu de tekst aangepast te hebben. De nieuwe versie van de voorwaarden is korter, maar blijft de dienst wel rechten geven om bestanden technisch te verwerken om de dienst draaiende te houden. Het bedrijf liet verder aan BBC News weten dat de oorspronkelijke bewoording bedoeld was om "de mogelijkheid open te houden om AI in te zetten voor contentmoderatie", specifiek om schadelijke inhoud op het platform op te sporen.