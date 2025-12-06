Stilletjes verdwijnen uit groepsapp? WhatsApp maakt het nu mogelijk

WhatsApp voert een wijziging door waar veel gebruikers al jaren op hoopten: je kunt een groepschat nu verlaten zonder dat iedereen daar een melding van ziet. Alleen de beheerder krijgt nog de notificatie dat je bent weggegaan. Daarmee wil WhatsApp het makkelijker maken om een groep te verlaten zonder gedoe of aandacht.

Volgens WhatsApp is de functie bedoeld om de privacy te vergroten. Gebruikers kunnen nu zonder schaamte of confrontatie vertrekken uit groepschats waar ze geen behoefte meer aan hebben. In de app staat dat je hiervoor simpelweg op de groepsnaam kunt tikken en daarna op Groep verlaten.

In deze video zie je hoe oplichters te werk gaan bij WhatsApp-fraude en wat jij kunt doen om niet in hun val te trappen:

1:37 Hart van Nederland legt uit: wat is WhatsApp-fraude

Leden blijven je nog even zien als 'oud-lid'

Na het verlaten van een groep blijft je profielnaam en telefoonnummer tot zestig dagen zichtbaar in de lijst Oud-leden. Afhankelijk van je instellingen kan ook je profielfoto nog te zien zijn. De chatgeschiedenis van de groep verdwijnt alleen van jouw telefoon wanneer je de groep verwijdert.

Als je later toch terug wilt keren, moet je opnieuw worden toegevoegd door een beheerder. Zelf terugkomen kan niet.

Ook impact op communitygroepen

Bij groepen die onderdeel zijn van een community geldt hetzelfde: wie zo’n groep verlaat, verlaat automatisch ook de hele community. Ook hierbij wordt alleen de beheerder op de hoogte gebracht.