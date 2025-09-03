iPad krijgt na 15 jaar eigen Instagram-app

Goed nieuws voor iPad- en Instagram-gebruikers! Na jaren wachten heeft Meta eindelijk een speciale app voor de tablet uitgebracht. Dat meldt Tweakers. De app is per direct te downloaden in de App Store.

Bij het openen van de vernieuwde app komen gebruikers direct in de Reels-feed terecht, dus bij de korte video's, in plaats van op de gebruikelijke tijdlijn met foto's van mensen die je volgt.

De app is aangepast voor het grotere iPad-scherm, en gebruikers kunnen binnen de tijdlijn kiezen uit drie weergaven: alle berichten van gevolgde accounts in chronologische volgorde, alleen aanbevolen berichten van die accounts, of juist alleen van accounts die jou ook terugvolgen.

iPad-versie van WhatsApp

Instagram hield jarenlang de boot af voor een iPad-versie. Volgens het bedrijf was de vraag te klein en was de technologie er eerder nog niet klaar voor. Eerder dit jaar bracht Meta ook al een iPad-versie van WhatsApp uit.