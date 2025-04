Meta gaat jouw foto's en posts gebruiken voor AI: zo stop je dat

Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, gaat vanaf 27 mei opnieuw openbare posts en foto's van Europese gebruikers inzetten om zijn kunstmatige intelligentie slimmer te maken. Die content – zoals reacties, foto’s en berichten die voor iedereen zichtbaar zijn – wordt gebruikt om AI beter te laten begrijpen hoe Europeanen communiceren. Veel mensen vragen zich af: kan ik dat nog tegenhouden?

Het antwoord is: ja, dat kan. Meta kondigt aan dat gebruikers in de EU binnenkort meldingen ontvangen via de app en per mail, waarin staat wat er precies gebeurt. In die melding zit ook een link naar een formulier waarmee je bezwaar kunt maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Maar die melding hoef je niet af te wachten. Lees hieronder wat je precies moet doen.

Een 'vriend' die zogenaamd met een nieuwe account opnieuw vrienden probeert te worden? Trap er niet in. Hackers en oplichters kapen accounts en misleiden vrienden om fraude te plegen. Wat kun je hiertegen doen? Bekijk dat in de video hierboven.

Wie niets doet, stemt stilzwijgend in. En daar wringt het voor veel gebruikers. Want hoewel Meta zegt dat het geen privéberichten gebruikt en dat jongeren onder de 18 zijn uitgesloten, gaat het hier wél om persoonlijke content die mensen niet online hebben gezet met de gedachte dat dit voor kunstmatige intelligentie gebruikt zou worden. Meta stelt echter transparanter te zijn dan concurrenten als Google en OpenAI, die soortgelijke data al eerder hebben gebruikt.

Zorgen over privacy

Het is niet de eerste keer dat Meta probeert om openbare data van Europeanen te gebruiken voor AI-training. Vorig jaar wilde het bedrijf al starten met het inzetten van publieke Facebook- en Instagramposts, maar die plannen werden opgeschort na bezwaren van privacygroepen en privacywaakhonden. Europese toezichthouders wilden eerst duidelijkheid over de juridische kaders. Pas na een advies van de Europese privacyraad (EDPB) eind vorig jaar, besloot Meta het opnieuw te proberen – dit keer met een opt-outmogelijkheid en duidelijke meldingen.

Voor sommige gebruikers is het gebruik van hun openbare content door Meta dan ook geen probleem meer. Het gaat om het trainen op berichten die je al openbaar hebt gedeeld, en de training van de AI-modellen wordt toegepast om te leren hoe Europeanen echt praten, denken en reageren – ook in hun eigen taal en cultuur. Volgens Meta helpt dit om de technologie eerlijker en toegankelijker te maken voor Europeanen. Dat zie je straks bijvoorbeeld terug in betere vertalingen, slimmere zoekfuncties of meer relevante antwoorden van AI-assistenten op de platforms. Toch blijft er discussie: experts wijzen erop dat veel mensen bij oude posts nooit hadden kunnen vermoeden dat hun woorden of foto's jaren later voor AI gebruikt zouden worden.

Zo stop je het:

Mocht je bezwaar willen maken tegen het gebruik van jouw openbare berichten voor Meta AI, hoeft je geen aparte melding af te wachten. Je kunt het proces handmatig in werking zetten. Dat kan zowel bij Facebook als bij Instagram. Dat gaat op dezelfde manier:

Je gaat naar Instellingen van een van de twee apps of websites. Klik vervolgens op Privacycentrum. Bovenin zie je een melding die begint met "We werken altijd aan verbeteringen voor AI bij Meta". In die tekst kan je klikken op de blauwe woorden 'bezwaar te maken'. Lees de informatie, voer als dat nog niet is gedaan je emailadres in en geef eventueel ook aan waarom je bezwaar maakt. Klik vervolgens op de blauwe knop 'Verzenden'. Vervolgens ontvang je een e-mail met een bevestiging van Meta dat je bezwaarschrift is ontvangen.

Je kan dit bezwaarschrift zowel via de app of site van Facebook als van Instagram doen. Als je je accounts van Facebook en Instagram aan elkaar hebt gekoppeld hoef je maar in één van de twee applicaties dit bezwaarschrift in te vullen.