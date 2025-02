Meta discrimineert bij vacatures op Facebook, oordeelt College

Techbedrijf Meta discrimineert op basis van geslacht bij het tonen van vacature-advertenties aan Facebook-gebruikers in Nederland. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De zaak was aangespannen door onder meer Bureau Clara Wichmann, dat opkomt voor de rechtspositie van vrouwen.

Volgens Clara Wichmann blijkt uit onderzoek, uitgevoerd samen met de ngo Global Witness, dat advertenties voor stereotype vrouwenberoepen zoals receptioniste vooral aan vrouwen worden getoond. Vacatures voor bijvoorbeeld een baan als monteur zouden juist bijna uitsluitend bij mannen terechtkomen. De advertenties zelf waren genderneutraal opgesteld, maar het algoritme van Facebook bepaalde wie ze te zien kreeg.

Indirect onderscheid

Het College stelt dat hiermee sprake is van zogenoemd indirect onderscheid. Dat betekent dat een handeling die op het eerste gezicht neutraal lijkt, toch bepaalde groepen benadeelt. In dit geval gebeurt dat door de werking van het algoritme, dat reageert op het klikgedrag van gebruikers.

"Omdat het algoritme leert aan de hand van het klikgedrag van de Facebookgebruikers, kan een eenzijdig beeld ontstaan van die gebruiker met als gevolg dat het algoritme, zonder monitoring en eventuele maatregelen, stereotypering kan bevorderen." Meta, het moederbedrijf van Facebook, doet volgens het College te weinig om dit tegen te gaan.

Onlangs kondigde Meta-topman Mark Zuckerberg aan te stoppen met de inzet van onafhankelijke factcheckers in de VS. Ook wil hij de moderatie van content beperken. Daarnaast heeft hij aangegeven het interne beleid voor gelijke kansen voor mensen uit ondervertegenwoordigde groepen terug te schroeven.

'Belangrijke dag'

Toch noemt Clara Wichmann het oordeel "een belangrijke dag" voor Nederlandse Facebook-gebruikers. Algoritmen die discrimineren werken door in de samenleving en "belemmeren diversiteit" op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, zegt juriste Berty Bannor van de organisatie. Bannor verwacht dat Meta het oordeel serieus zal nemen, ook al is het niet bindend. Clara Wichmann overweegt een rechtszaak tegen Meta aan te spannen, maar zegt ook open te staan voor "een constructieve dialoog" over een eerlijker systeem.

Meta was dinsdagmiddag niet bereikbaar voor een reactie.

