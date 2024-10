Facebook mag data over geaardheid niet meer gebruiken voor advertenties

Facebook en Instagram mogen niet zomaar informatie over de geaardheid van mensen gebruiken voor gerichte reclames. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie vrijdag bepaald. Het is in strijd met de Europese wetgeving, die bedrijven verbiedt persoonlijke gegevens zonder duidelijk doel op te slaan.

Facebook bestaat 20 jaar. In bovenstaande video zie je welke invloed het door de jaren heen heeft gehad.

Het oordeel komt na een rechtszaak die privacy-activist Max Schrems had aangespannen tegen Facebook-moederbedrijf Meta. Hij kreeg advertenties te zien die gericht waren op homoseksuele personen, hoewel hij op zijn Facebook-profiel nooit zijn geaardheid had gemeld. Hij gaf Meta ook nooit toestemming om dit soort gegevens over hem te gebruiken.

Grote gevolgen

Schrems spande de rechtszaak aan in Oostenrijk, waarbij hij Meta wilde laten stoppen met het verzamelen van gegevens over zijn interesses om zijn geaardheid te bepalen. Dit soort tracking op basis van surfgedrag zou volgens Schrems tegen Europese privacyregels ingaan.

De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor internetbedrijven die geld verdienen door advertenties te richten op specifieke doelgroepen aan de hand van persoonlijke gegevens. Meta verdient veel geld door advertenties af te stemmen op gebruikersgedrag.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP