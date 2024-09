Nostalgie: zo kun je je oude Hyvespagina terugzien

Het is alweer 20 jaar geleden dat Hyves werd opgericht. De website, waarop menig Nederlander krabbels heen en weer stuurde, bestaat al 10 jaar niet meer maar is niet helemaal verdwenen. Er is namelijk een manier om die bijzondere herinneringen op te halen.

Hyves is niet meer weg te denken uit de zero's. Toen Facebook nog in de kinderschoenen stond en niemand nog van WhatsApp had gehoord, stuurden we berichten, oftewel krabbels, via Hyves. Mét glitterplaatjes en dansende bananen. Privacy was toen nog niet zo'n ding; krabbels stonden gewoon openbaar op de Hyvespagina's van je vrienden.

Voor sommigen was Hyves misschien het begin van een serieuze verslaving aan sociale media. Het aantal verslaafden blijft stijgen:

1:47 Jongvolwassenen vaker sociale media-verslaafd

Wat we daarnaast nu niet meer zien op bijvoorbeeld Facebook of Instagram, zijn de ellelange vragenlijsten in je gadgets. Of je favoriete filmpjes van YouTube die je zo in je persoonlijke pagina kon plakken.

WayBack Machine

Met deze hack krijg je een terugblik op die oude krabbels, vragenlijsten en muziek. Je hoeft hiervoor geen technisch wonder te zijn om je Hyvesprofiel nog een keer te bekijken. Het enige wat je nog moet weten, is je gebruikersnaam.

Ga allereerst naar de website van WayBack Machine. De WayBack Machine vraagt je om een URL in te voeren. Typ in het balkje je oude gebruikersnaam en daarachter '.hyves.nl'. Klik dan op 'BROWSE HISTORY'. Dan zie je een balk met jaartallen erin. Klik op de balk waar een zwarte streep in staat. Daarna klik je op het gekleurde rondje en dan op de tijdscode, en je bent weer even terug in die goede oude tijd!

Mensen die een afgeschermd profiel hebben, hebben helaas pech. Die kunnen namelijk geen toegang meer krijgen tot hun oude gegevens, enkel de opmaak van hun pagina met daarbij de teleurstellende zin: 'Dit profiel is helaas niet zichtbaar voor iedereen'.

Maar niet getreurd. Met klikken op wat oude linkjes kom je ook al een heel eind om het oude Hyves-gevoel weer te ervaren.

De geschiedenis van Hyves De Nederlandse website Hyves, opgezet door Raymond Spanjar, Koen Kam en Floris Rost van Tonningen, opende op 22 september 2004 als sociaal medium. De site kende zijn hoogtijdagen tussen 2006 en 2008. Onder meer de opkomst van Facebook heeft deels bijgedragen aan de afname van activiteit op het platform. Op 2 december 2013 veranderde Hyves in een spelletjessite, genaamd Hyves Games.