WhatsApp stuurt gebruikers video: 'Privacy is onze prioriteit'

Het was een opmerkelijk appje dat oppopte in de berichtenfeed van veel WhatsAppgebruikers in Nederland. Een bericht van WhatsApp zelf. Gebruikers die het bericht openen zien een video. Als je die aanklikt komt er een animatievideo tevoorschijn waarin WhatsApp uitlegt dat ze privacy van gebruikers erg belangrijk vindt: 'Jouw privacy is onze prioriteit', staat er bij de video.

Waarom krijgen gebruikers van de app van moederbedrijf Meta nu ineens dit bericht? Het bedrijf voelt zich blijkbaar gedwongen om nog eens uit te leggen dat er echt wel zorgvuldig wordt omgesprongen met de gegevens van de appers.

Invloed tech-topmannen

Het lijkt er sterk op dat beweging die op gang is gekomen om WhatsApp in te ruilen voor Signal er mee te maken heeft. Signal is vergelijkbaar met WhatsApp, maar valt niet onder een groot techbedrijf zoals Meta. Steeds meer mensen keren zich tegen Meta omdat oprichter Mark Zuckerberg zich geregeld inlaat met de Amerikaanse president Trump en omdat er recent factcheckers zijn ontslagen, die nepnieuws op Facebook bestrijden.

Veel Nederlanders zijn bezorgd over de invloed van topmannen van social mediaplatforms, bleek uit een peiling van het Hart van Nederland-panel. Niet alleen Zuckerberg wordt gezien als iemand die banden heeft met Trump, Elon Musk van X is een nog duidelijker voorbeeld van iemand die zich openlijk bemoeit met de Amerikaanse politiek.

Door al deze politieke bemoeienis zijn mensen op zoek naar alternatieven voor de bekende techgiganten en willen sommige mensen liever een andere app gebruiken. Een andere reden dat mensen van WhatsApp naar Signal gaan is dat WhatsApp metadata zou gebruiken. Het bedrijf leest niet mee met berichten, maar zou wel registreren hoeveel je appt en met wie (een voorbeeld van metadata).

Topman Will Cathcart van WhatsApp zegt in De Telegraaf dat dit onzin is. Hij zegt in een toelichting over waarom de video is verstuurd dat er "veel roddels" rondgaan. "Bijvoorbeeld over het feit dat we metadata zouden verzamelen", zegt de baas van de berichtenservice. Hij noemt de "onterechte zorgen" van Nederlanders over zijn berichtenservice frustrerend. Daarom wil het bedrijf gebruikers overtuigen van zijn goede intenties met een uitlegvideo.

Signal groeit

Het is duidelijk dat Signal groeit als kool, de app staat al wekenlang op de eerste plek in de lijst van meest gedownloade gratis apps in de appstores. V eel mensen deelden vorige maand een oproep op social media voor de Nationale Overstapdag op 1 maart 2025. Mensen wilden op die dag massaal overstappen van WhatsApp naar Signal.

Of dit charme-offensief van WhatsApp voldoende is om mensen bij Meta te houden is niet te zeggen, er zijn geen cijfers bekend van hoeveel mensen WhatsApp echt volledig vaarwel hebben gezegd. Maar experts hebben het in De Telegraaf over ' een tegenaanval' van WhatsApp op Signal.