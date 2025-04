Levens redden met AI: slimme computers kunnen longkanker veel eerder opsporen

Kunstmatige intelligentie (AI) kan huisartsen helpen om longkanker tot vier maanden eerder op te sporen. Dat hebben onderzoekers van het Amsterdam UMC berekend. Ze schrijven erover in een studie die woensdag verschijnt in het British Journal of General Practice.

Een belangrijke doorbraak, want hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans is dat je de ziekte overleeft. Als je behandeling bijvoorbeeld al vier weken eerder begint, nemen je kansen al toe, benadrukken de wetenschappers.

Veel patiënten krijgen na de diagnose longkanker te maken met veroordelende reacties, alsof het hun eigen schuld is. Ook Johan heeft daar ervaring mee (zie bovenstaande video).

Medische gegevens

Met AI hebben ze alle medische gegevens van patiënten doorgelicht die bij de huisarts bekend zijn. In de medische voorgeschiedenis van patiënten pikt het "een voorspellend signaal op". In andere studies worden bepaalde zoektermen gebruikt, zoals 'roken' of 'bloed ophoesten'. Maar in de zogenoemde 'vrije tekst' over patiënten staat blijkbaar informatie waarmee het algoritme uit dit onderzoek patiënten met kanker eerder kan opsporen.

Voor het onderzoek zijn gegevens van meer dan een half miljoen mensen gebruikt. Verder onderzoek moet aantonen op welke gegevens het algoritme precies aanslaat, voordat het in de praktijk kan worden ingezet.

Hart van Nederland/ANP