Martijn Krabbé weer aan het werk ondanks uitgezaaide longkanker

Presentator Martijn Krabbé is dinsdag aan de slag gegaan met voice-overs voor het RTL-programma Kopen Zonder Kijken. In een Instagram Story laat eindredacteur en regisseur Thijmen Vissers beelden zien van Krabbé in de studio. "Martijn Krabbé lekker aan het werk in z'n natuurlijke habitat", schrijft Vissers erbij.

Half januari publiceerde LINDA een indrukwekkend interview met de zieke Martijn Krabbe. Hij vertelt hierin dat hij ongeneeslijke longkanker heeft. Krabbe is al een tijdje uit de running en liet af en toe van zich horen. Maar maakt nu pas bekend dat hij niet meer beter wordt. In de bovenstaande video bespreken ze het verdrietige nieuws in Nieuws van de Dag .

Op de beelden is een kort fragment te zien waarin Krabbé de voice-overs inspreekt voor het tv-programma. Hoewel Krabbé het gezicht van het programma was, is hij in het nieuwe seizoen, dat op 24 maart begint, niet meer te zien als presentator.

In het nieuwe seizoen worden de draaidagen op locatie overgenomen door acht collega’s van RTL. Onder hen zijn Chantal Janzen, Jamai Loman en Ruben Nicolai. Zij zullen elkaar afwisselen in de presentatie.

Ongeneeslijk ziek

Vorige week maakte Martijn Krabbé in een interview met LINDA. bekend dat hij ongeneeslijk ziek is. De presentator lijdt aan uitgezaaide longkanker en heeft een tumor in zijn hoofd. Ondanks deze zware diagnose kiest hij ervoor om te blijven werken waar mogelijk.