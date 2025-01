Martijn Krabbé deelt update vanuit ziekenhuis: 'We liggen op koers'

Martijn Krabbé (56) heeft dinsdag opnieuw van zich laten horen op Instagram. De presentator deelde een selfie vanuit het VU Medisch Centrum met een hoopvolle boodschap. "We liggen op koers. Laat het nieuwe jaar maar komen", schrijft hij.

De update volgt na een moeilijke periode voor Krabbé, die in maart vorig jaar bekendmaakte dat hij kanker heeft. In september liet hij al weten dat hij het over het algemeen goed volhoudt. "Uiteraard met wisselend succes, maar over het algemeen heb ik het gevoel dat er een soort status quo is ontstaan", schreef hij destijds op Instagram. Hij benadrukte daarbij dat, hoewel het nu goed lijkt te gaan, hij zich bewust is van de onvoorspelbaarheid van zijn situatie. "Ik kus de grond waarop ik loop."

Hoewel Krabbé nog niet klaar is om weer volledig aan het werk te gaan, bracht hij eerder al een bezoek aan de set van Kopen zonder Kijken en werkte hij aan enkele voice-overs. "Voor die verantwoordelijkheid is het echt nog te vroeg", zei hij daarover destijds. Wel hoopt hij in het voorjaar een korte serie te maken in het hulp-tv-genre, al blijft dat voorlopig een stip aan de horizon.