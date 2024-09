Zieke Martijn Krabbé deelt gezondheidsupdate: nog niet klaar om te werken

Martijn Krabbé heeft woensdag op Instagram een update gegeven over zijn gezondheid. De 56-jarige presentator, die in maart bekendmaakte dat hij kanker heeft, laat weten dat hij het momenteel goed volhoudt. "Uiteraard met wisselend succes, maar over het algemeen heb ik het gevoel dat er een soort status quo is ontstaan", schrijft hij.

Krabbé benadrukt dat, hoewel het nu goed lijkt te gaan, hij zich bewust is van de onvoorspelbaarheid van zijn situatie. "Dus ik kus de grond waarop ik loop. Ik ben enorm aan het genieten van de rust en het leven in het moment."

Hoewel de presentator nog niet klaar is om weer aan het werk te gaan, heeft hij onlangs wel een bezoek gebracht aan de set van Kopen zonder Kijken en is hij bezig met enkele voice-overs. "Voor die verantwoordelijkheid is het echt nog te vroeg", verduidelijkt hij. Krabbé hoopt in het voorjaar een korte serie te maken in het hulp-tv genre, maar dat is voorlopig nog een stip aan de horizon.

Geniet van het leven

Tot slot deelt Krabbé een wijs advies met zijn volgers: "Geniet van het leven. Het zal je verbazen hoe snel het voorbij kan zijn."

ANP