Zorgen om longkanker bij niet-rokers: aantal gevallen stijgt

Ook onder mensen die nooit hebben gerookt, worden steeds meer gevallen van longkanker vastgesteld. Dat blijkt uit een onderzoek van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), een onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Volgens het IARC speelt de toenemende luchtvervuiling wereldwijd een grote rol in deze toename.

Voor het onderzoek analyseerde het IARC onder meer de geografische spreiding van longkankergevallen in 2022. Daaruit bleek dat longadenocarcinoom de meest voorkomende vorm van longkanker is onder niet-rokers. Deze kankersoort wordt volgens het IARC in verband gebracht met de groeiende hoeveelheid fijnstof in de lucht. In 2022 werden wereldwijd naar schatting 200.000 gevallen van longadenocarcinoom vastgesteld, en dat aantal blijft volgens het IARC stijgen.

Ongeveer 70 procent van alle longkankergevallen onder niet-rokers wordt nu toegeschreven aan longadenocarcinoom. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat vooral jongere generaties in veel landen een verhoogd risico lopen, en dat vrouwen nog kwetsbaarder zijn dan mannen.

De meeste gevallen van longadenocarcinoom werden vastgesteld in Oost-Azië, met name in China, waar de luchtkwaliteit al jaren verslechtert. In 2023 stond China op de 19e plaats in een wereldwijde ranglijst van luchtvervuiling, gebaseerd op metingen in 134 landen. Nederland stond op plek 106.

Longadenocarcinoom is de meest voorkomende vorm van longkanker bij niet-rokers, en daar moet volgens het IARC meer onderzoek naar worden gedaan. "Ons onderzoek benadrukt de noodzaak van toekomstige studies om belangrijke risicofactoren voor longkanker beter in kaart te brengen", aldus het IARC.